Instagram BeReal'e meydan okudu! Bununla da kalmayıp 'Grup Profilleri'ni duyurdu

Milyonlarca kişinin kullandığı Instagram, yeni özelliklerini açıkladı. Meta'ya ait fotoğraf paylaşım uygulaması, yaptığı açıklama ile kullanıcılarına "yeni yollar" duyurdu. Duyuruya göre, Instagram birden fazla özellik açıkladı. Bunlara popüler sosyal medya uygulaması BeReal kullanıcılarına tanıdık gelebilecek bir özellik de dahildi. İşte detaylar...

"Bugün, değer verdiğiniz kişilerle paylaşımda bulunmanıza ve onlarla bağlantı kurmanıza yardımcı olan yeni özellikler sunuyoruz." diyen Instagram'ın yaptığı duyuruda Notlar, BeReal benzeri Candid Stories ve Grup Profilleri özellikleri dikkat çekti.

INSTAGRAM NOTLAR ÖZELLİĞİ

Instagram'ın Notlar özelliği, yalnızca metin ve emojilerin kullanıldığı 60 karaktere kadar kısa gönderiler olarak tanıtılıyor. Not bırakmak için, gelen kutunuzun en üstüne gidip takip ettiğiniz takipçileri veya yakın arkadaşlar listenizdeki kişileri seçebiliyorsunuz. Notunuz 24 saat boyunca gelen kutularının başında görünüyor. Notlara verilen yanıtlar ise gelen kutunuza DM olarak geliyor.

Bu özellik bazı Instagram kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

Instagram ise yaptığı duyuruda "Düşüncelerinizi paylaşmanın ve arkadaşlarınızın neler yaptığını görmenin yeni bir yolu olan Notlar'ı kullanıma sunmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

BEREAL'A BENZER INSTAGRAM ÖZELLİĞİ: CANDID

BeReal son zamanlarda popülerleşen sosyal medya platformlarından biriydi. Bir bildirim vasıtasıyla kullanıcılara 2 dakika içerisinde fotoğraf çekmesini isteyen BeReal, şimdi Instagram'a ilham olmuş gibi görünüyor. Çünkü Instagram, popüler sosyal medya uygulaması BeReal kullanıcılarına tanıdık gelebilecek bir özellik olan Candid Stories'i duyurdu. Instagram, anlık olarak ne yaptığınızla ilgili bu özelliği test etmeye başladıklarını söyledi.

INSTAGRAM'DAN GRUP PROFİLLERİ ADIMI

Instagram Grup Profilleri özelliğini de duyurdu. Buna göre, yakında insanlar gönderileri ve hikayeleri arkadaşlarıyla paylaşmak için bu yeni profil türünü oluşturabilecek ve bunlara katılabilecek.

Bir Grup Profili'nde içerik paylaştığınızda, bu içerik takipçileriniz yerine yalnızca grup üyeleriyle paylaşılacak ve kendi profiliniz yerine Grup Profili'nde yayınlanacak. Yeni bir grup profili oluşturmak için + işaretine dokunacak ve Grup Profilleri'ni seçeceksiniz.



