Instagram bildirim gelmiyor sorunu ve çözümü nedir? Instagram'da bildirim neden gelmiyor?

Instagram, genci yaşlısı fark etmeksizin dünya üzerinde en çok kullanın uygulamalar arasında yer alır. Hal böyle olunca uygulama kullanıcıları, Instagram’dan bildirim alamadıklarında endişe etmekte ve bu sorunun çözümünü aramaktadır. Uygulama içerisinde zaman zaman bu tarz sorunlar meydana gelmektedir. Instagram bildirim gelmiyor sorununu ortadan kaldırmanın yöntemi...

Instagram’da Bildirim Neden Gelmiyor?

Instagram birçok sosyal medya kullanıcısı için büyük bir öneme sahiptir. Kullanıcılar uygulama üzerinden bildirim alarak akışta kalmakta ve birçok konudan anında haberdar olmaktadır. Bazı dönemlerde uygulama üzerinden bildirim gelmemektedir. Bu durum karşısında kullanıcılar panik yapmakta ve nedenlerini merak etmektedir.

Instagram’dan bildirim gelmemesinin birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerden biri aşağıdaki gibidir:

İlk neden telefon üzerinden bildirimlerinizin açık olmamasıdır. Bunun için öncelikle “Ayarlar” kısmına giriş yapınız.

Ardından “Bildirimler” kısmına tıklayınız. Açılan ekrandan “Instagram” uygulaması seçeneğine tıklayınız.

Sonrasında “Kilit ekranda göster” yazısına tıklayınız. Bu şekilde Instagram bildirimleri kilit ekranında görme işlemini tamamlamış olacaksınız.

Instagram’ın en çok kullanılan özelliklerinden biri anlık sohbet bölümüdür. DM olarak da bilinen bu bölümden bazı zamanlarda kullanıcılar bildirim alamamaktadır. Bu durum mesaj bildirimlerinin kapalı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Instagram DM bildirimleri gelmiyor sorunu ile karşılaşan kullanıcılar aşağıdaki yöntemleri uygulayarak sorunu çözebilir:

Öncelikle cihazınız üzerinden uygulamaya giriş yapıp profil sayfanızı açınız.

Profil sayfasının sağ üst köşesindeki üst üste üç çizgiye tıklayınız.

“Ayarlar” seçeneğini seçerek giriş yapınız.

Buradan da “Bildirimler” seçeneğine basınız. Karşınıza yeni bir ekran çıkacaktır.

Bu ekrandan “Mesajlar ve Aramalar” bölümüne giriş yapınız.

Karşınıza yeni bir ekran açılacaktır. Bu ekrandan “Mesajlar” bölümüne geliniz. Burada “açık” ve “kapalı “olmak üzere toplam iki mesaj kutusu bulunmaktadır. “Açık” kutusunu işaretleyerek işlemi tamamlayınız.

Yukarıdaki işlemi gerçekleştirdiğinizde bildirim gelmiyor sorununu çözmüş olacaksınız.

iPhone Instagram Bildirimleri Nasıl Açılır?

Akıllı telefonu Iphone olan kullanıcılar, Instagram bildirimlerini kolay bir şekilde açabilir. Bu işlemi yapmak için ilk olarak telefonunuzun ayarlar bölümüne giriş yapmanız gerekmektedir. Ayarlar bölümünde bildirimler kısmı bulunmaktadır. Bu kısıma giriş yaparak, Instagram uygulamasını bulunuz. Son olarak da bildirim açma işlemini yapınız. Bu adımları izleyerek hızlı ve kolay bir şekilde Instagram bildirimlerinizi açabilirsiniz.

Instagram Anında İlet Bildirimleri Nedir?

Instagram uygulamasına belirli aralıklarla birtakım güncellemeler gelmektedir. Bu güncellemelerden biri de anında ilet bildirimleridir. Bu özellik sayesinde uygulama kullanıcıları takip ettikleri kişilerden, gönderilerine yapılan yorumlardan veya herhangi bir kullanıcı canlı yayın açtığında anında haberdar olmaktadır.

Anında ilet bildirimleri bölümüne aşağıdaki adımları izleyerek ulaşabilmeniz mümkündür:

Öncelikle instagram uygulamasına giriş yapınız. Ardından profil sayfanızdan “Ayarlar” bölümüne geliniz.

Karşınıza birden fazla seçeneğin bulunduğu bir ekran açılacaktır. Bu ekrandan “Bildirimler” seçeneğine tıklayınız.

Karşınıza “Anında İlet Bildirimleri” ekranı çıkacaktır. Bu ekranda gönderiler, hikâyeler, yorumlar, mesajlar, aramalar, canlı ve video gibi birçok bildirim seçeneği bulunmaktadır.

Hangi bildirim seçeneğini aktif etmek istiyorsanız onu seçiniz ve ardından “Açık” kutucuğunu işaretleyiniz.

Aynı şekilde bildirim almak istemediğiniz seçenekler için de “Kapalı” kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Instagram Ön Bellek Temizleme

Yukarıda sıralanan yöntemleri uygulamanıza rağmen hala Instagram mesaj bildirimleri gelmiyor sorunu ile karşılaşıyorsanız, ön bellek temizliği yapmanız gerekebilir.