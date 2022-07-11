Instagram bildirim sesi değiştirme nasıl yapılır? Instagram bildirim sesi nasıl değiştirilir?

Instagram bildirim sesi değiştirme işlemi, tamamen telefonun kendi bildirim ayarlarıyla ilgilidir. Bildirim ayarlarından sesi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ancak uygulamanın kendisinin vadettiği bir özellik yoktur. Bildirim sesi değiştirme Android ve iOS platformlarında farklı işlemektedir.

Android telefonlarda Instagram bildirim sesi değiştirme

Akıllı telefonunuzda tek bir uygulamaya özel bildirim sesi değişikliği yapamazsınız. Ancak gelen bildirim seslerini kolayca değiştirebilirsiniz. Android telefonlarda Instagram bildirimlerinin sesini değiştirmek için şu yolu izlemeniz gerekir:

Öncelikle telefonunuzun Ayarlar menüsüne giriş yapın.

Buradan 'Ses ve titreşim' bölümünü bulana kadar aşağı kaydırın ve bulduğunuzda dokunun.

Buradan bildirim sesini seçin ve sesi tercih ettiğinize göre değiştirin.

Bu adımları gerçekleştirmek Instagram dahil olmak üzere tüm uygulamalardan gelen bildirim seslerini değiştirir.

iOS telefonlarda Instagram bildirim sesi değiştirme

iPhone cihazlarda Instagram'ın bildirim sesini değiştirmek için tek bir yol vardır. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

İlk olarak cihazın Ayarlar bölümüne giriş yapın.

Bu menüden öncelikle Sesler ve Haptikler bölümüne dokunun.

Burada bu tür uygulamalar için zil sesi ve mesaj tonu gibi çeşitli seçenekler vardır.

Bunlardan birine dokunduğunuzda Uyarı Tonları ya da Zil Sesleri listesi çıkacaktır. Buradan istenilen ses seçilerek değişim gerçekleşir.

Instagram uygulama bildirim sesi değiştirme yolu var mı?

Yalnızca Instagram uygulamasının bildirim sesini değiştirmenin herhangi bir yolu bulunmamaktadır. Yani telefonun kendi ayarlarından yapacağınız bir bildirim sesi değişikliği, tüm uygulamaları etkiler. Böylece Facebook'ta da farklı uygulamalarda da seçtiğiniz bildirim sesi çalar.

Instagram görüntülü arama zil sesi değiştirme

Instagram görüntülü aramada zil sesi değiştirmenin tek bir yolu bulunur. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin: