Instagram bildirim sesi değiştirme nasıl yapılır? Instagram bildirim sesi nasıl değiştirilir?

Instagram bildirim sesi değiştirme işlemi, tamamen telefonun kendi bildirim ayarlarıyla ilgilidir. Bildirim ayarlarından sesi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ancak uygulamanın kendisinin vadettiği bir özellik yoktur. Bildirim sesi değiştirme Android ve iOS platformlarında farklı işlemektedir.
Akıllı telefonunuzda tek bir uygulamaya özel bildirim sesi değişikliği yapamazsınız. Ancak gelen bildirim seslerini kolayca değiştirebilirsiniz. Android telefonlarda Instagram bildirimlerinin sesini değiştirmek için şu yolu izlemeniz gerekir:
Bu adımları gerçekleştirmek Instagram dahil olmak üzere tüm uygulamalardan gelen bildirim seslerini değiştirir.
iPhone cihazlarda Instagram'ın bildirim sesini değiştirmek için tek bir yol vardır. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:
Yalnızca Instagram uygulamasının bildirim sesini değiştirmenin herhangi bir yolu bulunmamaktadır. Yani telefonun kendi ayarlarından yapacağınız bir bildirim sesi değişikliği, tüm uygulamaları etkiler. Böylece Facebook'ta da farklı uygulamalarda da seçtiğiniz bildirim sesi çalar.
Instagram görüntülü aramada zil sesi değiştirmenin tek bir yolu bulunur. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin:
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