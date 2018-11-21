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Instagram bu kez Bursa'dan bir fotoğrafı resmi hesabından paylaştı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.11.2018 09:53 | Son Güncelleme

Instagram, resmi hesabından her hafta dünya genelinde kullanıcılarının fotoğraflarını takip ederek beğendiği fotoğrafları yayınlıyor. Instagram'ın paylaştığı son fotoğraf ise Bursa'dan geldi...

Instagram bu kez Bursa'dan bir fotoğrafı resmi hesabından paylaştı

Yönetmen ve fotoğrafçı İlkin Karacan’ın #WHPseasonal projesi kapsamında Mevlana’nın meşhur sözü “Gel, ne olursan ol gel!” sözünden den ilham aldığı fotoğrafı, resmi instagram hesabında ikinci kez paylaşıldı. Daha önce resmi instagram sayfasında dört kez Türk fotoğrafçılara yer veren instagram’ın paylaştığı fotoğraflardan ikisi yine İlkin Karacan’a ait.

Fotoğrafçının instagram tarafından paylaşılan ilk fotoğrafı ise instagram’ın bugüne kadar paylaştığı en çok beğeni alan ilk beş fotoğrafı arasında yer aldı. İlkin Karacan’ın fotoğrafları aynı zamanda dünyaca ünlü pek çok seyahat ve tanıtım sayfasında da paylaşılıyor.

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