Instagram bugün açılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi

BTK'nın aldığı re'sen karar doğrultusunda Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde erişim engeli getirilmişti.

"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMIŞ DEĞİLİZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması geldi. Uraloğlu açıklamasında 'Bugün bir gelişme olmasını beklemiyoruz. Tam istediğimiz sonucu almış değiliz" dedi.

BAKAN URALOĞLU'NDAN KATALOG SUÇ AÇIKLAMASI

Bakan Uraloğlu, "En son bütün uyarılarımıza rağmen katalog suçları dediğimiz bir çerçeve var, o çerçeve kapsamında kendilerini uyardık; gerekli karşılığı bulmadığımız için erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları kanunumuza uymayan tarafları giderip hassasiyetlerimizi yerine getirdikleri zaman erişim yasağını kaldırmış olacağız" demişti.