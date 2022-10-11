Instagram canlı yayın kaydetme nasıl yapılır? Instagram canlı yayını nasıl kaydedilir?

Instagram uygulaması üzerinden açılan canlı yayınların kaybolmasını istemeyen kullanıcılara canlı yayın kaydetme özelliği sunuluyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar gerçekleştirdikleri canlı yayınları kaydedip kaçıran takipçilerinin izleyebilmelerine imkan sağlayabiliyor. Instagram canlı yayını kaydetme hakkındaki detaylara göz atabilirsiniz.
Instagram canlı yayınınızı kaydetmek istiyorsanız öncelikle canlı yayının sona ermesi gerektiğini bilmeniz gerekir. Canlı yayın kaydetme işlemleri, yayın sona erdikten hemen sonra gerçekleştirilir. Dikkatle takip etmeniz gereken Instagram canlı yayın kaydetme adımları şunlardır:
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