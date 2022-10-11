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Instagram canlı yayın kaydetme nasıl yapılır? Instagram canlı yayını nasıl kaydedilir?

11.10.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kullanıcının aktif olarak kullandığı Instagram uygulaması, canlı yayın özelliği ile popülerliğini koruyor. Kullanıcıların takipçileri ile gerçek zamanlı bir iletişim kurmalarına fırsat tanıyan canlı yayın, kullanıcının isteği doğrultusunda kaydedilip profile sabitlenebiliyor. Instagram canlı yayını nasıl kaydedilir?

Instagram canlı yayın kaydetme nasıl yapılır? Instagram canlı yayını nasıl kaydedilir?

Instagram uygulaması üzerinden açılan canlı yayınların kaybolmasını istemeyen kullanıcılara canlı yayın kaydetme özelliği sunuluyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar gerçekleştirdikleri canlı yayınları kaydedip kaçıran takipçilerinin izleyebilmelerine imkan sağlayabiliyor. Instagram canlı yayını kaydetme hakkındaki detaylara göz atabilirsiniz.

Instagram canlı yayın izleme: Instagram canlı yayınını kimler görebilir?Instagram canlı yayın izleme: Instagram canlı yayınını kimler görebilir?

Instagram canlı yayını nasıl kaydedilir?

Instagram canlı yayınınızı kaydetmek istiyorsanız öncelikle canlı yayının sona ermesi gerektiğini bilmeniz gerekir. Canlı yayın kaydetme işlemleri, yayın sona erdikten hemen sonra gerçekleştirilir. Dikkatle takip etmeniz gereken Instagram canlı yayın kaydetme adımları şunlardır:

Instagram canlı yayın izleme: Instagram canlı yayınını kimler görebilir?Instagram canlı yayın izleme: Instagram canlı yayınını kimler görebilir?
  • Canlı yayınınızı kapattıktan sonra ekranda canlı yayını silme, kaydetme ve indirme gibi farklı seçenekler karşınıza çıkar.
  • Canlı yayını cihazınıza indirmek istiyorsanız 'İndir' butonuna, silinmesini ve tekrar izlenmesini istemiyorsanız 'Sil' butonuna tıklamanız gerekir.
  • Canlı yayını kaydetmek için 'Daha fazla kişinin izlemesi için videonu 24 saatliğine paylaş' seçeneğine tıklayın.
  • Son olarak 'Paylaş' butonuna tıklayarak canlı yayınızın hikayeler bölümüne sabitlenmesini ve tekrarının yeniden izlenebilmesini sağlayabilirsiniz.
Instagram canlı yayında efekt kullanma: Instagram canlı yayın efektleri nasıl yapılır?Instagram canlı yayında efekt kullanma: Instagram canlı yayın efektleri nasıl yapılır?


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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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