Instagram canlı yayın süre sınırı değişiyor!

Instagram uygulamasının daha iyi bir deneyim sunabilmesi için güncellemelere devam ediyor. iOS ve Android platformlarında bulunan fotoğraf ve video paylaşım uygulamasının yeni güncellemesi ise Instagram canlı yayınlarını temel alıyor. Yeni güncelleme Instagram'da tam üç değişiklik yapıyor.

INSTAGRAM CANLI YAYIN SÜRESİNİ UZATTI

Instagram canlı yayın için yeni güncellemesini Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan duyuruya göre Instagram'da artık dört saate kadar canlı yayın yapmak mümkün olacak. Böylece 60 dakikalık süre sınırı ortadan kaldırılacak. Bu yenilik, Instagram'dan canlı yayın yapma özelliğini kullanan kullanıcıları için önemli. Şimdi dilerseniz diğer iki yeniliğe geçelim.

ARTIK CANLI YAYINLAR DA ARŞİVLENECEK

Instagram hikayeleri ve gönderileri bildiğiniz üzere arşivleme özelliğine sahip. Bu yol ile kullanıcılar, hikayelerini veya gönderilerini yayından kaldırabiliyorlar ve onları silmeden depolayabiliyorlar. Ayrıca istediklerinde bunlara kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar. Instagram şimdi canlı yayınlar için de bir arşivleme özelliği sunuyor. Böylece Instagram canlı yayınları 30 güne kadar arşivlenebilecek.