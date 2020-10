Instagram canlı yayın süre sınırı değişiyor!

Son olarak IGTV, canlı yayın özelliği için özel bir sekmeye kavuşacak. Böylece Instagram'dan yapılan canlı yayınlara IGTV'den ulaşılabilecek.

????3 updates about Live????



????You can now go Live for up to 4 hours



????You can save your Lives for 30 days before they delete



???? You’ll start seeing a “Live Now” section in the IGTV app and on Explore so you can discover more Lives pic.twitter.com/0wipQJXr1F