Instagram canlı yayınında frikik verdi! Göğsünün açıldığını uzun bir süre fark etmedi

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan eski futbol menajeri Wanda Nara, Instagram’daki 15 milyon takipçisine bir canlı yayın açtı. Ev halini takipçilerine göstermek isteyen fenomen isim tişörtünün üzerinden kaydığını fark etmeyince frikik vermekten kurtulamadı. Bir dakika boyunca göğsü açık bir şekilde canlı yayına devam etti. Bu anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.
Yakın arkadaşıyla evinde zaman geçirdiği anları Instagram canlı yayınında göstermek isteyen Nara, talihsiz bir gardırop kazasıyla başbaşa kaldı. Arjantinli fenomen isim iç çamaşırı giymeyi tercih etmediği siyah bol tişörtünün alt kısmından göğüs ucunun gözüktüğünü anlamadı. Arkadaşının uyarısıyla dekoltesini kapatan fenomen ismin Instagram’ın topluluk kuralları gereğince ceza alıp almayacağı için tartışma yarattı.