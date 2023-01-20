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Instagram canlı yayınında frikik verdi! Göğsünün açıldığını uzun bir süre fark etmedi

20.01.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbol menajeri Wanda Nara açtığı bir Instagram canlı yayınında koltuğa uzanırken frikik verdi. Göğsü açılan Nara uzun bir süre boyunca frikik verdiğini fark etmedi. Bu anlar sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Instagram canlı yayınında frikik verdi! Göğsünün açıldığını uzun bir süre fark etmedi

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan eski futbol menajeri Wanda Nara, Instagram’daki 15 milyon takipçisine bir canlı yayın açtı. Ev halini takipçilerine göstermek isteyen fenomen isim tişörtünün üzerinden kaydığını fark etmeyince frikik vermekten kurtulamadı. Bir dakika boyunca göğsü açık bir şekilde canlı yayına devam etti. Bu anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Yakın arkadaşıyla evinde zaman geçirdiği anları Instagram canlı yayınında göstermek isteyen Nara, talihsiz bir gardırop kazasıyla başbaşa kaldı. Arjantinli fenomen isim iç çamaşırı giymeyi tercih etmediği siyah bol tişörtünün alt kısmından göğüs ucunun gözüktüğünü anlamadı. Arkadaşının uyarısıyla dekoltesini kapatan fenomen ismin Instagram’ın topluluk kuralları gereğince ceza alıp almayacağı için tartışma yarattı.

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Frikik Instagram

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