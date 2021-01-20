Instagram CEO'su Adam Mosseri'den şaşırtan TikTok itirafı!

Instagram Reels adındaki yeni özelliği ile TikTok'a rakip olmuştu. Böylece kullanıcılar kısa videolar çekebilir ve tıpkı TikTok'ta olduğu gibi Instagram platformunda paylaşabilir hale geldi. Üstelik Instagram'ın yönetim ekibi, Reels'in kullanımını artırmak adına mı bilinmez, Reels için özel bir buton dahi oluşturdu. Gönderi oluşturma butonunun yerine Instagram Reels butonunu yerleştiren Instagram ekibi, CEO Adam Mosseri'nin açıklamalarına bakılırsa Reels formatından pek de memnun değil.

INSTAGRAM CEO'SUNA GÖRE TİKTOK ÖNDE

Instagram CEO'su Adam Mosseri, The Verge'e verdiği röportajda Reels formatı konusunda özeleştiri yaptı. Reels için ''henüz ondan memnun değilim'' diyen Mosseri, ''insanların paylaşımı ve tüketimi açısından büyüdüğümüzü görüyoruz. Ancak önümüzde daha uzun bir yol var. Ve TikTok'un önde olduğu konusunda dürüst olmalıyız.'' ifadelerini kullanarak TikTok'un Instagram Reels'e göre önde olduğunu kabul etti.

''ÇOĞU İNSAN NORMAL VİDEO İLE IGTV'NİN FARKINI BİLMİYOR''

Daha güçlü ve daha yaratıcı araçlar oluşturmada daha iyi bir hale gelmeleri gerektiğini belirten Mosseri, çoğu insanın Instagram'da yayınlanan normal videolar ile 2018'den beri var olan ve daha uzun videolar için geliştirilen IGTV arasındaki farkı muhtemelen bilmediğini de söyledi.

