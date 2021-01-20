HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram CEO'su Adam Mosseri'den şaşırtan TikTok itirafı!

Instagram CEO'su Adam Mosseri'den şaşırtan TikTok itirafı!

20.01.2021 11:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Instagram CEO'su Adam Mosseri'den şaşırtan TikTok itirafı!

Instagram CEO'su Adam Mosseri Instagram Reels hakkında konuşurken TikTok için de önemli açıklamalar yaptı. Mosseri, yaptığı açıklamada "TikTok'un önde olduğu konusunda dürüst olmalıyız" dedi.

Instagram Reels adındaki yeni özelliği ile TikTok'a rakip olmuştu. Böylece kullanıcılar kısa videolar çekebilir ve tıpkı TikTok'ta olduğu gibi Instagram platformunda paylaşabilir hale geldi. Üstelik Instagram'ın yönetim ekibi, Reels'in kullanımını artırmak adına mı bilinmez, Reels için özel bir buton dahi oluşturdu. Gönderi oluşturma butonunun yerine Instagram Reels butonunu yerleştiren Instagram ekibi, CEO Adam Mosseri'nin açıklamalarına bakılırsa Reels formatından pek de memnun değil.

INSTAGRAM CEO'SUNA GÖRE TİKTOK ÖNDE

Instagram CEO'su Adam Mosseri, The Verge'e verdiği röportajda Reels formatı konusunda özeleştiri yaptı. Reels için ''henüz ondan memnun değilim'' diyen Mosseri, ''insanların paylaşımı ve tüketimi açısından büyüdüğümüzü görüyoruz. Ancak önümüzde daha uzun bir yol var. Ve TikTok'un önde olduğu konusunda dürüst olmalıyız.'' ifadelerini kullanarak TikTok'un Instagram Reels'e göre önde olduğunu kabul etti.

Instagram TikTok

Instagram hikayelerinin tasarımı web sürümü için yenileniyor!Instagram hikayelerinin tasarımı web sürümü için yenileniyor!

''ÇOĞU İNSAN NORMAL VİDEO İLE IGTV'NİN FARKINI BİLMİYOR''

Daha güçlü ve daha yaratıcı araçlar oluşturmada daha iyi bir hale gelmeleri gerektiğini belirten Mosseri, çoğu insanın Instagram'da yayınlanan normal videolar ile 2018'den beri var olan ve daha uzun videolar için geliştirilen IGTV arasındaki farkı muhtemelen bilmediğini de söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
BiP'in Türkiye dışındaki yeni kullanıcı sayısı 8 milyona yaklaştıBiP'in Türkiye dışındaki yeni kullanıcı sayısı 8 milyona yaklaştı
İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

BiP'in Türkiye dışındaki yeni kullanıcı sayısı 8 milyona yaklaştı

BiP'in Türkiye dışındaki yeni kullanıcı sayısı 8 milyona yaklaştı

Samsung başkan yardımcısı hapis cezasıyla karşı karşıya

Samsung başkan yardımcısı hapis cezasıyla karşı karşıya

Vivo X60 Pro + 5G telefonunu Çin’de piyasaya sürecek

Vivo X60 Pro + 5G telefonunu Çin’de piyasaya sürecek

Galaxy S21 parçalarına ayrıldı! S20’den bu yana pek bir şey değişmemiş

Galaxy S21 parçalarına ayrıldı! S20’den bu yana pek bir şey değişmemiş

Whatsapp Çin’de kaybetti!

Whatsapp Çin’de kaybetti!

Kovid-19 akıllı saatler ile tespit edilebilir!

Kovid-19 akıllı saatler ile tespit edilebilir!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.