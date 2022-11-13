Instagram'ın yavaş çalışması, 'Instagram çöktü mü?' sorusunu beraberinde getirdi. 13 Kasım 16.20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından sosyal medya platformlarına erişim kısıtlandı. Peki Instagram çöktü mü? 13 Kasım Instagram neden yavaşladı, ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram kullanıcıları, uygulamaya erişme konusunda sorun yaşıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

Instagram'ın ne zaman düzeleceği henüz bilinmiyor.



