HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 13 Kasım Instagram neden yavaşladı, ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 13 Kasım Instagram neden yavaşladı, ne zaman düzelecek?

13.11.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok sosyal medya kullanıcısı Instagram'a giriş yapamıyor. Instagram'a giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, uygulamanın yavaş çalıştığını ifade ediyor. Peki Instagram çöktü mü? 13 Kasım Instagram neden yavaşladı, ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 13 Kasım Instagram neden yavaşladı, ne zaman düzelecek?

Instagram'ın yavaş çalışması, 'Instagram çöktü mü?' sorusunu beraberinde getirdi. 13 Kasım 16.20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından sosyal medya platformlarına erişim kısıtlandı. Peki Instagram çöktü mü? 13 Kasım Instagram neden yavaşladı, ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 13 Kasım Instagram neden yavaşladı, ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram kullanıcıları, uygulamaya erişme konusunda sorun yaşıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

Instagram'ın ne zaman düzeleceği henüz bilinmiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Facebook çöktü mü, neden girilemiyor?Facebook çöktü mü, neden girilemiyor?
Son dakika: Türkiye'nin beklediği tatbikat! Herkese SMS gönderildi, televizyon ve radyolarda anonslar yapıldıSon dakika: Türkiye'nin beklediği tatbikat! Herkese SMS gönderildi, televizyon ve radyolarda anonslar yapıldı
Erdoğan "Bu adamı Biden saklıyor" diyerek yaşadığı yeri açıkladı!Erdoğan "Bu adamı Biden saklıyor" diyerek yaşadığı yeri açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Instagram

En Çok Okunan Haberler

İnternette yavaşlama mı var? BTK'dan açıklama...

İnternette yavaşlama mı var? BTK'dan açıklama...

İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...

İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...

Bir kent İstanbul'la yarışıyor! '600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı'

Bir kent İstanbul'la yarışıyor! '600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı'

Taksim’de korkunç patlama! Olay anından yürek burkan görüntü...

Taksim’de korkunç patlama! Olay anından yürek burkan görüntü...

Kocasının kendisiyle cinsel ilişkiye girmediğini söyledi! Şarkıcı 'elletme' diyerek...

Kocasının kendisiyle cinsel ilişkiye girmediğini söyledi! Şarkıcı 'elletme' diyerek...

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...

İlginizi Çekebilir

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.