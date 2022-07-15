İnstagram çöktü mü? 15 Temmuz Cuma günü çok sayıda kullanıcı, uygulamada sorun yaşadıklarını Twitter ve Facebook'ta yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Peki İnstagram çöktü mü, 15 Temmuz 2022 İnstagram sürekli olarak duruyor hatası nedir, düzeltildi mi, ne zaman düzelir? Popüler sosyal medya uygulamasında 15 Temmuz 2022 Cuma günü yaşanan soruna ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 15 TEMMUZ 2022 CUMA

İnstagram kullanıcıları 14 Temmuz Perşembe günbü gece saatlerinden itibaren uygulamaya giriş yapamadı. Sorun 15 Temmuz Cuma gününün ilk saatlerinde de devam etti.

İNSTAGRAM SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASI NE?

Bazı android işletim sistemli akıllı telefonlarda uyarı olarak çıkan instagram sürekli olarak duruyor uyarısı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

İNSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?

İnstagram'da yaşanan sorun düzeltildi. Android işletim sistemi olan telefon kullananlar şu an uygulamaya giriş yapabilmektedirler.

INSTAGRAM HAKKINDA

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco’da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

Belirgin özellikleri; fotoğrafları bir kare şekline sınırlandırmak, Kodak Instamatic ve Polaroid resimler, cep telefonu kameralarında kullanılanın aksine 4:3'lük çerçeve oranı. Bu durum yeni bir güncelleme ile değişmiş, kullanıcılar özgün çerçeve oranı kullanabilir hale gelmişlerdir.

Instagram ilk başta sadece iPhone, iPad ve iPod Touch aletlerinde kullanılırken 2012 Nisan'da Android 2.2 (Froyo ve üstü yüklü kameralı telefonları da destekledi. Uygulama iTunes App Store , Google Play online satış mağazalarında ve Microsoft Lumia Mağazalarında dağıtılıyor. Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom'dur.

21 Nisan 2012 tarihinde Facebook, şirketi (ve 13 çalışanını) yaklaşık 1 milyar dolar nakit karşılığında satın aldı. Şirketin kendisini bağımsız olarak yönetebilmesi hedefleniyor.



