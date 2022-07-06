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İnstagram çöktü mü? 6 Temmuz 2022 İnstagram DM sorunu ve mesaj gelmiyor hatası düzeltildi mi, ne zaman düzelir?

06.07.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnstagram çöktü mü, sorusunun yanıtı 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü 'DM mesaj gitmiyor hatası' sebebiyle kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 6 Temmuz 2022 İnstagram DM sorunu ve mesaj gelmiyor hatası düzeltildi mi, ne zaman düzelir? İşte popüler sosyal medya uygulamasında 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü yaşanan DM mesaj gitmiyor hatasına ilişkin detaylar..

İnstagram çöktü mü? 6 Temmuz 2022 İnstagram DM sorunu ve mesaj gelmiyor hatası düzeltildi mi, ne zaman düzelir?

İnstagram çöktü mü? 6 Temmuz Çarşamba çok sayıda kullanıcı, uygulamada DM mesaj gitmiyor hatası aldıklarını Twitter ve Facebook'ta yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Peki İnstagram çöktü mü, neden hata veriyor? 6 Temmuz 2022 İnstagram DM sorunu ve mesaj gelmiyor hatası düzeltildi mi, ne zaman düzelir? Popüler sosyal medya uygulamasında 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü yaşanan DM mesaj gitmiyor hatasına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 6 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

Instagram DM mesaj gitmiyor hatası veriyor.

Instagram kullanıcıları yaşanan sorun nedeniyle "Instagram çöktü mü?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor.

Çok sayıda Instagram kullanıcısı 6 Temmuz Çarşamba günü DM mesaj kutusu açamama sorunu ile karşı karşıya kaldı.

İNSTAGRAM DM MESAJ GİTMİYOR HATASI NEDİR?

Instagram DM mesaj kutusu açamama sorunu yaşayan kullanıcılar hatanın sebebini merak ediyor.

Instagram'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Sorunun kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor.

İnstagram çöktü mü, neden hata veriyor? 25 Mayıs 2022 İnstagram'a neden girilmiyor? Feedback required hatası nedir? 25 Mayıs 2022 Çarşamba

INSTAGRAM HAKKINDA

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco’da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

İnstagram çöktü mü, neden hata veriyor? 25 Mayıs 2022 İnstagram'a neden girilmiyor? Feedback required hatası nedir? 25 Mayıs 2022 Çarşamba

Belirgin özellikleri; fotoğrafları bir kare şekline sınırlandırmak, Kodak Instamatic ve Polaroid resimler, cep telefonu kameralarında kullanılanın aksine 4:3'lük çerçeve oranı. Bu durum yeni bir güncelleme ile değişmiş, kullanıcılar özgün çerçeve oranı kullanabilir hale gelmişlerdir.

İnstagram çöktü mü, neden hata veriyor? 25 Mayıs 2022 İnstagram'a neden girilmiyor? Feedback required hatası nedir? 25 Mayıs 2022 Çarşamba

Instagram ilk başta sadece iPhone, iPad ve iPod Touch aletlerinde kullanılırken 2012 Nisan'da Android 2.2 (Froyo ve üstü yüklü kameralı telefonları da destekledi. Uygulama iTunes App Store , Google Play online satış mağazalarında ve Microsoft Lumia Mağazalarında dağıtılıyor. Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom'dur.

21 Nisan 2012 tarihinde Facebook, şirketi (ve 13 çalışanını) yaklaşık 1 milyar dolar nakit karşılığında satın aldı. Şirketin kendisini bağımsız olarak yönetebilmesi hedefleniyor.


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