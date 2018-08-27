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Instagram çöktü mü? 'Akış yenilenemedi' hatasına dikkat

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.08.2018 20:15 | Son Güncelleme

Instagram TSİ 20:00 sularında dünya genelinde çöktü. Uygulamaya girmeye çalışan kullanıcıların bir kısmı yeni fotoğrafları görüntüleyemiyor ya da fotoğraf yükleyemiyor.

Instagram çöktü mü? 'Akış yenilenemedi' hatasına dikkat

Instagram kullanıcılarının bir kısmı için uygulamaya erişim koptu. TSİ 20:00 sularında başlayan erişim sorununun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı sanılırken, Instagram'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.

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