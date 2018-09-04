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Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilemiyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.09.2018 00:12 | Son Güncelleme

1 milyar aktif kullanıcıya sahip Instagram'a erişim sağlanamıyor. Dünyanın en çok kullanılan mobil fotoğraf platformu Instagram'a girmeye çalışan kullanıcılar "Bir hata meydana geldi" uyarısı alıyor.

Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilemiyor?

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın kullancıları bugün akşam saatlerinde uzun süre Instagram'a erişemedi.

İlerleyen saatlerde kısmen erşimim sağlansa da sorun tümüyle giderilemedi. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da kullanıcılar erişim konusunda sorunlar yaşıyor.

Mobilden Instagram'a ulaşamayan kullanıcılar web yoluyla platforma girdiklerinde "Oops, an error occurred." (Bir hata meydana geldi) uyarısı alıyorlar.

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sadece girilememe değil yeni kayıtta olunmuyor
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