Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilemiyor?

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın kullancıları bugün akşam saatlerinde uzun süre Instagram'a erişemedi.

İlerleyen saatlerde kısmen erşimim sağlansa da sorun tümüyle giderilemedi. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da kullanıcılar erişim konusunda sorunlar yaşıyor.

Mobilden Instagram'a ulaşamayan kullanıcılar web yoluyla platforma girdiklerinde "Oops, an error occurred." (Bir hata meydana geldi) uyarısı alıyorlar.

