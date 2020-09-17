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Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilemiyor? Instagram neden açılmıyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.09.2020 21:16 | Son Güncelleme

Instagram çöktü mü? Sosyal medya platformu Instagram'da 'Akış yenilemedi' hatasıyla karşılaşılıyor. Kullanıcılar "Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilemiyor? Instagram neden açılmıyor?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte Instagram'daki problem ile ilgili detaylar...

Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilemiyor? Instagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü? Instagram üzerinde bazı kullanıcıların akış yenilenmeme sorunu yaşaması şaşkınlık yarattı. Instagram kullanıcıları tarafından belirtilen problem uzun süre araması yapılarak çözüm beklendi.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platformu Instagram'da 'Akış yenilemedi' hatasıyla karşılaşılıyor. Kullanıcılar "Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilemiyor? Instagram neden açılmıyor?" sorularının yanıtlarını merak ediyor.

Problemle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kullanıcılardan gelen bilgilere göre akış yenilenmiyor, mesajlar iletilmiyor, gönderilerdeki yorumlar görüntülenmiyor, profil ekranı sürekli yükleme ekranında takılı kalıyor ve hikayeler güncellenmiyor.


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