Instagram çöktü mü? Instagram'da sorun mu var, Instagram DM'de "üzgünüz ancak bir sorun oluştu" mesajı nedir?

Instagram çöktü mü, Instagram'da mesajlar neden gitmiyor gibi sorular kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Instagram kullanıcıları, Instagram'da sorun yaşadıklarını bildirirken, Instagram DM'de hata mesajıyla karşılaştıklarını kaydediyorlar. Instagram kullanıcıları Instagram'ın çöküp çökmediği hakkında bilgi edinmek isterken, diğer sosyal medya mecralarına akın etmiş durumdalar. Peki Instagram çöktü mü, Instagram'da neler oluyor?
Instagram kullanıcılarının şikayetlerine göre, Instagram'da sorunlar yaşanıyor. Instagram'ın mesajlar bölümü olarak da bilinen Instagram DM'de sorun olduğu söyleniyor.
Down Detector'un verilerine göre de kullanıcı raporları Instagram şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor.
Aşağıdaki grafikte Instagram'da yaşanan soruna dair kullanıcı raporlarının 16:37 civarında maksimum düzeye ulaştığı görülebiliyor.
Ayrıca, bazı kullanıcılar DM'de "Üzgünüz, ancak bir sorun oluştu. Lütfen tekrar dene." mesajı gördüklerini söylüyor. Bunun yaşanan sorunla kesin alakasının olup olmadığı henüz belli değil.
Instagram'dan henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi. Ancak sosyal medya platformunun bir açıklama yapıp kısa sürede sorunu gidermesi bekleniyor.