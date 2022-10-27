Instagram çöktü mü? Instagram'da sorun mu var, Instagram DM'de "üzgünüz ancak bir sorun oluştu" mesajı nedir?

Instagram çöktü mü, Instagram'da mesajlar neden gitmiyor gibi sorular kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Instagram kullanıcıları, Instagram'da sorun yaşadıklarını bildirirken, Instagram DM'de hata mesajıyla karşılaştıklarını kaydediyorlar. Instagram kullanıcıları Instagram'ın çöküp çökmediği hakkında bilgi edinmek isterken, diğer sosyal medya mecralarına akın etmiş durumdalar. Peki Instagram çöktü mü, Instagram'da neler oluyor?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? SORUN YAŞANIYOR

Instagram kullanıcılarının şikayetlerine göre, Instagram'da sorunlar yaşanıyor. Instagram'ın mesajlar bölümü olarak da bilinen Instagram DM'de sorun olduğu söyleniyor.

Down Detector'un verilerine göre de kullanıcı raporları Instagram şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor.

Aşağıdaki grafikte Instagram'da yaşanan soruna dair kullanıcı raporlarının 16:37 civarında maksimum düzeye ulaştığı görülebiliyor.

"ÜZGÜNÜZ, ANCAK BİR SORUN OLUŞTU. LÜTFEN TEKRAR DENE"

Ayrıca, bazı kullanıcılar DM'de "Üzgünüz, ancak bir sorun oluştu. Lütfen tekrar dene." mesajı gördüklerini söylüyor. Bunun yaşanan sorunla kesin alakasının olup olmadığı henüz belli değil.

İŞTE KULLANICI YORUMLARI

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Instagram'dan henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi. Ancak sosyal medya platformunun bir açıklama yapıp kısa sürede sorunu gidermesi bekleniyor.

