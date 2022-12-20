Instagram çöktü mü, Instagram'da sorun mu var? Sosyal medya ve internete erişimde sıkıntı mı var?

Instagram çöktü mü, Instagram'da mesajlar neden gitmiyor gibi sorular kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Instagram kullanıcıları, Instagram'da sorun yaşadıklarını bildiriyor. Dünya genelinde Instagram'da yavaşlama ve hatalar yaşandığı belirtiliyor. Instagram kullanıcıları Instagram'ın çöküp çökmediği hakkında bilgi edinmek isterken, diğer sosyal medya mecralarına akın etmiş durumdalar. Peki Instagram çöktü mü, Instagram'da neler oluyor?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? SORUN YAŞANIYOR

Instagram kullanıcılarının şikayetlerine göre, Instagram'da sorunlar yaşanıyor. Instagram'da sayfa yenilemede hatalar yaşanıyor. Dünya genelinde kullanıcılar hesaplarına ulaşmakta sıkıntılar yaşadıklarını belirtiyor. Instagram'daki çökmenin bölgeye özgü olmadığı, dünya çapında sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

Down Detector'un verilerine göre de kullanıcı raporları Instagram şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor. Instagram'dan ise yaşanan sorunla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



