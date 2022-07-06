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Instagram çöktü mü? Instagram'dan neden DM mesaj gönderilemiyor? Instagram'da DM sorunu yaşanıyor

06.07.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'da DM mesaj sorunu yaşanıyor. Çok sayıda kişi, "Instagram DM mesajları gitmiyor" diyerek sorun yaşadıklarına yönelik sosyal medya paylaşımları yapıyor. Hal böyle olunca kullanıcılar "Instagram çöktü mü?, Instagram'dan neden DM mesaj gönderilemiyor?" gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Peki Instagram çöktü mü? İşte Instagram'daki DM mesaj gitmiyor sorununun detayları...

Instagram çöktü mü? Instagram'dan neden DM mesaj gönderilemiyor? Instagram'da DM sorunu yaşanıyor

Instagram çöktü mü? Instagram'dan neden DM mesaj gönderilemiyor? Çok sayıda kullanıcı Twitter hesabından Instagram uygulamasında DM mesaj gönderemediklerine yönelik paylaşımlarda bulundu. Bu durum, Instagram kullanıcılarının "Instagram çöktü mü?", "Instagram DM sorunu nedir?", Instagram DM mesajlarım neden gitmiyor?" gibi soruların cevaplarını araştırmasına sebep oldu. Peki Instagram'daki DM sorunu nedir?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? INSTAGRAM'DA DM MESAJ SORUNU YAŞANIYOR

Downdetector'e göre kullanıcı raporları Instagram'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

Instagram

Twitter'da ise kullanıcılar Instagram'da DM mesajların gitmediğini ve gelmediğini belirtiyor. Bazı kullanıcılar ise eski mesajları gördüklerini dile getiriyor.

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INSTAGRAM'DAKİ SORUNUN DÜZELMESİ BEKLENİYOR

Instagram DM sorununa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak yapılan çalışmalar neticesinde sorunun yakın bir zaman diliminde çözülmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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