Instagram çöktü mü? Instagram'dan neden DM mesaj gönderilemiyor? Instagram'da DM sorunu yaşanıyor

Instagram çöktü mü? Instagram'dan neden DM mesaj gönderilemiyor? Çok sayıda kullanıcı Twitter hesabından Instagram uygulamasında DM mesaj gönderemediklerine yönelik paylaşımlarda bulundu. Bu durum, Instagram kullanıcılarının "Instagram çöktü mü?", "Instagram DM sorunu nedir?", Instagram DM mesajlarım neden gitmiyor?" gibi soruların cevaplarını araştırmasına sebep oldu. Peki Instagram'daki DM sorunu nedir?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? INSTAGRAM'DA DM MESAJ SORUNU YAŞANIYOR

Downdetector'e göre kullanıcı raporları Instagram'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

Twitter'da ise kullanıcılar Instagram'da DM mesajların gitmediğini ve gelmediğini belirtiyor. Bazı kullanıcılar ise eski mesajları gördüklerini dile getiriyor.

INSTAGRAM'DAKİ SORUNUN DÜZELMESİ BEKLENİYOR

Instagram DM sorununa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak yapılan çalışmalar neticesinde sorunun yakın bir zaman diliminde çözülmesi bekleniyor.

