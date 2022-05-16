Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Popüler sosyal medya platformlarından Instagram'da Bazı kullanıcılar İnstagram'da akış yenilemedi uyarısı alıyor. Son dakika gelişmesinin ardından soruna ilişkin nedenleri merak edenler "Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, akış yenilenemedi sorunu neden olur, ne zaman düzelir?" sorularına yanıt arıyor. Peki İnstagram çöktü mü? 16 Mayıs 2022 Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, sorun ne zaman düzelir?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

16 Mayıs Pazartesi akşam saatlerinde bazı kullanıcılar İnstagram akışlarını yenileyemiyor. Kullanıcıların profillerine erişemediği bu sorunla ilgili Instagram'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ UYARISI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Instagram akış yenilenemedi sorunu, kullanıcıların Instagram'a girebilse bile paylaşılan fotoğrafları görmesini engeller ve yeni bir paylaşım yapmasına imkan tanımaz. Instagram milyonlarca kullanıcının buluştuğu dev bir platform olduğundan yer yer teknik sorun yaşanabiliyor ve dünya genelinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Instagram çökebiliyor.

Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır. Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur.

