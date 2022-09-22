Instagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? 22 Eylül Instagram'a neden girilmiyor?

Dünya çapında en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da teknik sorun yaşandı. Bu sorunla karşılaşan kullanıcılar, yaşadıkları durumu belirtmek için Twitter'a koştu. Peki Instagram çöktü mü? 22 Eylül Instagram'a neden girilmiyor? İşte merak edilenler...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da bazı kullanıcılar, "Akış yenilenemedi" hatası aldığını belirtirken bazı kullanıcılar ise hesaplarına erişim yapamadıklarını ifade etti. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Instagram tarafından açıklama bekleniyor.

Konuyla alakalı tweet atan kullanıcılar, "Instagrama giremiyorum arkadaşlar atıp duruyor Instagram beni sizde de aynısı oluyor mu?", "Instagram'ım çalındı sandım" diye paylaşım yaptı.

