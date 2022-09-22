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Instagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? 22 Eylül Instagram'a neden girilmiyor?

22.09.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram başta olmak üzere milyonlarca kullanıcıya sahip birçok uygulamada zaman zaman aksaklıklar meydana gelmeye devam ediyor. 22 Eylül akşam saatlerinde kullanıcıların, Instagram uygulamasıyla ilgili şikayetleri sosyal medyada gündem oldu. Peki Instagram çöktü mü? 22 Eylül Instagram'a neden girilmiyor? İşte merak edilenler...

Instagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? 22 Eylül Instagram'a neden girilmiyor?

Dünya çapında en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da teknik sorun yaşandı. Bu sorunla karşılaşan kullanıcılar, yaşadıkları durumu belirtmek için Twitter'a koştu. Peki Instagram çöktü mü? 22 Eylül Instagram'a neden girilmiyor? İşte merak edilenler...

Instagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? 22 Eylül Instagram'a neden girilmiyor?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da bazı kullanıcılar, "Akış yenilenemedi" hatası aldığını belirtirken bazı kullanıcılar ise hesaplarına erişim yapamadıklarını ifade etti. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Instagram tarafından açıklama bekleniyor.

Konuyla alakalı tweet atan kullanıcılar, "Instagrama giremiyorum arkadaşlar atıp duruyor Instagram beni sizde de aynısı oluyor mu?", "Instagram'ım çalındı sandım" diye paylaşım yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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