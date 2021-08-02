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Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram daha sonra tekrar dene hatası nedir?

02.08.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı Instagram kullanıcıları akşam saatlerinde uygulamaya girdiklerinde 'daha sonra tekrar dene' hatası ile karşılaştı. Yaşanan bu sorunun ardından "Instagram çöktü mü?" soruları sorulmaya başlandı. İşte detaylar...

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram daha sonra tekrar dene hatası nedir?

Instagram'da akşam saatlerinde kullanıcılar uygulamaya giriş yaptıklarında 'daha sonra tekrar dene' hatası ile karşılaştılar.

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Global çapta yaşandığı düşünülen bu sorunun ardından çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı.

INSTAGRAM DAHA SONRA TEKRAR DENE HATASI NEDİR?

Instagram'da 'daha sonra tekrar dene' hatası alan kullanıcılar "Topluluğumuzu korumak için Instagram'da bazı işlemleri ne sıklıkta gerçekleştirebileceğini sınırlıyoruz. Hata yaptığımızı düşünüyorsan bize bildir." mesajı ile karşılaştılar.

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INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Yaşanan bu sorunla alakalı henüz Instagram tarafından resmi bir açıklama yapılmazken problemin uygulama kaynaklı olduğu düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
artık sosyal medya yada kısıtlama geliyor o küreselcilerin istemediği birşeyi yazarsan artık sosyal medya ya ya girmezsin kullanamazsını ??????
çökmedi çökertildi

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