Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram daha sonra tekrar dene hatası nedir?

Instagram'da akşam saatlerinde kullanıcılar uygulamaya giriş yaptıklarında 'daha sonra tekrar dene' hatası ile karşılaştılar.

Global çapta yaşandığı düşünülen bu sorunun ardından çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı.

INSTAGRAM DAHA SONRA TEKRAR DENE HATASI NEDİR?

Instagram'da 'daha sonra tekrar dene' hatası alan kullanıcılar "Topluluğumuzu korumak için Instagram'da bazı işlemleri ne sıklıkta gerçekleştirebileceğini sınırlıyoruz. Hata yaptığımızı düşünüyorsan bize bildir." mesajı ile karşılaştılar.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Yaşanan bu sorunla alakalı henüz Instagram tarafından resmi bir açıklama yapılmazken problemin uygulama kaynaklı olduğu düşünülüyor.



