Instagram'da başkasının videosunu hikayede paylaşma: Başkasının Instagram gönderi ve reels videosu hikayede nasıl paylaşılır?

Instagram Reels özelliği son güncelleme ile hayatımıza girdi. Kullanıcılarına gelişmiş video düzenleme imkanı tanıyan Instagram'da Reels özelliği sayesinde video paylaşırken efekt kullanabiliyor, arkaya istediğimiz müziği ekleyebiliyoruz. Hesabı herkese açık olan kullanıcıların Reels videolarını da profillerini takip etmesek de görüntüleyebiliyor, kendi hesabımızdan paylaşabiliyoruz.
Reels videolarının bir özelliği de takipçi sayısını artırmaya yardımcı olması. Reels paylaşımlarının Keşfet'e düşmesi durumunda takipçi sayısı video izlenmesine göre yükselebiliyor. Instagram Reels videosu paylaşmak için şu adımları izlemek gerekiyor:
Reels videolarında gezinirken beğendiğiniz videoları paylaşabilirsiniz. Instagramda başkalarının Reels videolarını paylaşmak için şu adımları izleyebilirsiniz:
Instagram ana sayfada gezinirken hoşlandığınız videoları hikayede paylaşabilirsiniz. Instagram'da başkasının videolarını paylaşmak için şu adımları izleyebilirsiniz:
Bu adımları uygulayarak Instagram'da başkasının videosunu hikayede paylaşma özelliğinden yararlanabilirsiniz.
Instagram'da hikayenizi sadece sizin belirlediğiniz kişiler paylaşabilir. Hikayenizi paylaşmadan önce üst tarafta bulunan "Aa" butonuna tıkladıktan sonra kişinin ismini "@kullanıcı adı" şeklinde etiketlerseniz açılan pencerede yazdığınız kişi çıkar. Etiketlediğiniz kişi sizin hikayenizi kendi hikayesinde paylaşabilir. Onun dışında siz bir kullanıcıyı etiketlemediğiniz sürece o kişinin sizin hikayenizi paylaşma izni olmadığından paylaşamayacaktır.
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