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Instagram'da başkasının videosunu hikayede paylaşma: Başkasının Instagram gönderi ve reels videosu hikayede nasıl paylaşılır?

10.07.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da en çok kullandığımız özelliklerden bir tanesi hikaye özelliğidir. Anlık olarak nerede ne yaptığımızı paylaştığımız Instagram hikaye özelliği, kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmektedir. Kullanıcıların uygulamayı daha çok tercih etmesini sağlayan hikaye özelliği kullanıcılara başkalarının gönderilerini pratik şekilde kendi hesaplarında paylaşma şansı da verir. Başkasının Instagram reels videosu hikayede nasıl paylaşılır?

Instagram'da başkasının videosunu hikayede paylaşma: Başkasının Instagram gönderi ve reels videosu hikayede nasıl paylaşılır?

İçindekiler

  • Instagram Reels videosu paylaşma
  • Instagram'da başkasının reels videosunu hikayede paylaşma
  • Instagram video gönderiyi hikayede paylaşma
  • Hikayemi kimler paylaşabilir?

Instagram Reels özelliği son güncelleme ile hayatımıza girdi. Kullanıcılarına gelişmiş video düzenleme imkanı tanıyan Instagram'da Reels özelliği sayesinde video paylaşırken efekt kullanabiliyor, arkaya istediğimiz müziği ekleyebiliyoruz. Hesabı herkese açık olan kullanıcıların Reels videolarını da profillerini takip etmesek de görüntüleyebiliyor, kendi hesabımızdan paylaşabiliyoruz.

Instagram Reels videosu paylaşma

Reels videolarının bir özelliği de takipçi sayısını artırmaya yardımcı olması. Reels paylaşımlarının Keşfet'e düşmesi durumunda takipçi sayısı video izlenmesine göre yükselebiliyor. Instagram Reels videosu paylaşmak için şu adımları izlemek gerekiyor:

  • Instagram ana sayfasına geldikten sonra aşağı tarafta bulunan Instagram Reels sembolüne tıklayın.
  • Ardından, sağ üst tarafta bulunan kamera simgesine tıklayın.
  • Sonrasında açılan ekranda yer alan efektlerden istenilen efekti kullandıktan sonra video kayıt etmek için uzun bir şekilde video kayıt simgesine dokunun. Çekim bitene kadar kayıt simgesine basmaya devam edin.
  • Ya da video kayıt simgesine bir kez basıp bitirmek için aynı işlemi uygulayın.
  • Videonuza müzik eklemek, hızını artırmak, düşürmek ve düzenlemek için sol tarafta bulunan video düzenleme araçlarını kullanabilirsiniz.
  • Sonrasında aşağı tarafta bulunan önizleme butonuna bastıktan sonra çekmiş olduğunuz videoyu izleyebilir beğendiyseniz kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz.
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Instagram'da başkasının reels videosunu hikayede paylaşma

Reels videolarında gezinirken beğendiğiniz videoları paylaşabilirsiniz. Instagramda başkalarının Reels videolarını paylaşmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Paylaşmak istediğiniz videonun sağ aşağı tarafında bulunan kağıt uçak simgesine tıklayın.
  • Sonrasında ise üst tarafta "Reels videosunu hikayene ekle" yazan seçeneğe tıklayın.
  • Alt tarafta bulunan en sağdaki İlerle sembolüne tıklayıp açılan penceredeki en altta bulunan Paylaş butonuna tıklayarak beğendiğiniz videoyu hikayenizde paylaşabilirsiniz.

Instagram video gönderiyi hikayede paylaşma

Instagram ana sayfada gezinirken hoşlandığınız videoları hikayede paylaşabilirsiniz. Instagram'da başkasının videolarını paylaşmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Paylaşmak istediğiniz videonun alt kısmında yer alan kağıt uçak simgesine tıklayın.
  • Hikayene gönderi/video ekle'ye dokunun.
  • Açılan pencerede alt tarafta bulunan "Hikayen" yazılı butona tıklayın.

Bu adımları uygulayarak Instagram'da başkasının videosunu hikayede paylaşma özelliğinden yararlanabilirsiniz.

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Hikayemi kimler paylaşabilir?

Instagram'da hikayenizi sadece sizin belirlediğiniz kişiler paylaşabilir. Hikayenizi paylaşmadan önce üst tarafta bulunan "Aa" butonuna tıkladıktan sonra kişinin ismini "@kullanıcı adı" şeklinde etiketlerseniz açılan pencerede yazdığınız kişi çıkar. Etiketlediğiniz kişi sizin hikayenizi kendi hikayesinde paylaşabilir. Onun dışında siz bir kullanıcıyı etiketlemediğiniz sürece o kişinin sizin hikayenizi paylaşma izni olmadığından paylaşamayacaktır.

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