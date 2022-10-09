Instagram'da beni engelleyen kişinin engelini kaldırma yöntemi: Instagram'da beni engelleyen kişinin engelini nasıl kaldırırım?

Bir kişi eğer başka bir hesapla etkileşime girmek istemiyor veya o kişinin hesabını bulmak istemiyorsa engelleyerek iletişimi kesebilir. Bunun için profiline girerek sağ üstteki kısma tıklayıp kişiyi engelleyebilir. Açılacak yeni hesapları da engelleme seçeneği olduğu için kişinin hiçbir şekilde kendisine ulaşamayacağını garantiler.

Instagram'da Engelleyenler Nasıl Anlaşılır?

Eğer birisinin sizi engellediğini düşünüyorsanız profiline bakmanız gerekir. Kullanıcı adını biliyorsanız arama kısmına kullanıcı adını yazarak aratın. Eğer profil görünüyor ve takipleşmeye devam ediyorsanız sorun yok. Eğer profil görünüyor ama takipleşmiyorsanız sadece sizi takipçilerden çıkarıp takip etmeyi bırakmıştır. Ama profil hiçbir şekilde görünmüyorsa engellenmişsinizdir. Bakacağınız hesabın adını bilmiyorsanız etiketlendiği bir fotoğrafı bulup bu şekilde de kullanıcının hesabına ulaşabilirsiniz.

Instagram'da Engel Kaldırma

Birisini engellediğiniz zaman eğer o da sizi engellediyse profiline girip engeli kaldırmanız mümkün olmayacaktır. Eğer engellediğiniz kişi sizi engellememiş ise engeli kaldırmak için yapmanız gerekenler şunlardır;

Profilinizden ayarlar bölümüne girin.

Gizlilik ayarları kısmına tıklayın.

Engellenmiş hesaplar kısmına girin.

Burada listelenen hesaplardan istediğiniz bir tanesinin engelini kaldırabilirsiniz.

Kullanıcıların cevabını merak ettiği diğer soru da Instagram'da beni engelleyen kişiye nasıl ulaşabilirim oluyor. Bir hesap sizi engellediği zaman, Instagram güvenlik kuralları gereği böyle bir hesap hiç yokmuş gibi göreceksiniz. Bu engeli karşı taraf kaldırmadığı sürece sizin yapabileceğiniz bir şey bulunmamaktadır. Bunun mümkün olduğunu söyleyen zararlı uygulamalara da dikkat edilmelidir.

