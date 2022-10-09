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Instagram'da beni engelleyen kişiyi nasıl engellerim? Instagram'da engellendiğin kişiyi engelleme

09.10.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya uygulamaları, genel olarak insanların sanal ortamda sosyalleştiği ve birbirleriye iletişime geçtiği uygulamalar olarak tanımlanabilir. Instagram da bu uygulamalardan bir tanesi. Hesap sahiplerinin fotoğraf, hikaye vb. medya formatları ile hayatlarından kesitler paylaştığı bu uygulamada bazen engellemek istediğimiz kişiler olabiliyor. Peki, Instagram'da beni engelleyeni nasıl engellerim, bunun için otomatik bir uygulama var mı?

Instagram'da beni engelleyen kişiyi nasıl engellerim? Instagram'da engellendiğin kişiyi engelleme

Instagram, dünyada milyonlarca insanın kullandığı bir uygulama olduğu için güvenlik yönetmeliği oldukça sıkıdır. Birisi ile sorun yaşadığınızda bu kişiyi engelleyerek hesabınızdan uzak tutabilirsiniz. Bir diğer seçenek ise kısıtlamaktır. Eğer bu kişiyle takipleşmeyi bırakmak, paylaşımlarınızı görmesini istemiyorsanız profilinde kısıtla seçeneğinden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram'da Engelleme Nasıl Yapılır?

Instagram'da birini engellemek oldukça kolaydır. İki yolu olan engelleme seçeneği ile hesabınızı ve kendinizi güvende tutabilirsiniz. Bir işletme hesabıysanız ve karalama girişiminde bulunan hesaplar varsa veya sizi devamlı rahatsız eden biri varsa buna engel olmak basittir. Bu hesabın profilinde sağ üstte bulunan üç noktaya tıklayın. Daha sonra engelle seçeneğini seçin. Burada iki seçenek çıkacak. Kişiyi engelle ve kişinin açacağı hesapları da engelle. Bu sayede ileride farklı bir hesap açarak aynı olumsuz durumları yaşatmasının da önüne geçebilirsiniz.

Instagram'da Engellendiğin Kişiyi Engelleme

Birisiyle yaşanılan olumsuz bir olayın ardından o hesabın erişimini kesmek gayet normal bir istek. Fakat eğer o kişi sizi daha önce engellediyse bu durumu biraz karmaşık hale getirebilir. Çünkü bunu yaparak sizin onu engellemenize mani olur ve istediği zaman engeli kaldırarak aynı olayları yaşatmaya çalışabilir. Bir hesap sizi engellediğinde o hesabı hiçbir şekilde görüntüleyemezsiniz. Ancak etiketlendiği bir fotoğrafa ulaşırsanız profiline ulaşırsınız. Bu şekilde de beyaz boş bir hesap görünecektir ve burada da engelle seçeneği bulunmaz. Bu durumda yapabileceğiniz tek şey o kişinin sizin engelinizi kaldırmasıdır.

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Instagram
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