Instagram'da daha uzun hikayeler paylaşabileceksiniz! İlk kez Türkiye'de fark edildi

Instagram'da hikayelere video yüklemek pek çok Instagram kullanıcısının tercih ettiği bir yöntem. Instagram, hikayeleri daha da geliştirmek için ise yoğun bir şekilde çalışıyor. Çünkü Meta çatısı altındaki platformun artık TikTok ve Snapchat gibi çok ciddi rakipleri bulunuyor. Instagram rekabette bir adım önde olmak için ise yeni özellikler sunuyor. Test edildiği fark edilen son özellik, bu çabanın son bir örneği gibi görünüyor. Bu özellik, Instagram hikayelerindeki süre sınırını uzatıyor.

Şu anda Instagram, 15 saniyeden uzun bir video yüklediğinizde, söz konusu videoyu otomatik olarak birden fazla farklı hikayeye bölüyor. İlk kez Türkiye'deki bir Instagram kullanıcısının fark ettiğine göre ise hikayelerdeki 15 saniyelik süre sınırı 60 saniyeye çıkıyor. Böylece 60 saniyelik bir videoyu bölünmeden Instagram hikayenize ekleyebilecek, şimdikinden daha uzun hikayeler paylaşabileceksiniz.

Instagram is testing longer stories segments of up-to 60 seconds



Spotted by @yousufortaccom in Turkey pic.twitter.com/6LJ2Rjqbpz