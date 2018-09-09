Instagram'da en çok fotoğrafı paylaşılan plajlar

Günümüzde seyahat etmek ve yeni yerler keşfetmek kadar, gezilen yerlerin fotoğraflarını da paylaşmak oldukça önemli hale geldi. Çekilen fotoğrafların sosyal medyadaki ilk durağı genellikle Instagram oluyor. Fotoğraf paylaşılırken kullanılan etiketlemelerle fotoğraflar o yerlere gitmek isteyenler için daha ulaşılabilir bir hale geliyor.

Bu yaz tüm dünyada sosyal medyada en çok bu plajlar paylaşıldı! Türkiye'den 2 plaj listede

1 / 25 İngiltere merkezli tatil sitesi Globehunters, en çok ziyaret edilen ve Instagram'dan fotoğraf paylaşımı yapılan plajlarını açıkladı. Euronews'te yer alan habere göre; listede Türkiye'den de 2 plaj bulunuyor.

2 / 25 1- POSITANO PLAJI / İTALYA

3 / 25 Napoli Körfezinin güneyinde yer alan Positano plajı, denize dik yükselen dağlara oyulmuş kasaba ve köyleri ile Avrupa’nın en çok beğenilen plajları arasında. Positano plajı, Instagram'da 986.714 kez paylaşıldı.

4 / 25 2- BRIGHTON PLAJI / İNGİLTERE

5 / 25 İngiltere'nin güney doğu bölgesinde Manş Denizi kıyısında renkli soyunma kabinleriyle ilgi çeken bir plaj olan Brighton Beach, Instagram'da 466.919 kez paylaşıldı. sosyal medya , haberler

6 / 25 3- NISSI PLAJI / GÜNEY KIBRIS

7 / 25 Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa bölgesinde 75 metre uzunluğuna sahip sahili Nissi Beach, turkuaz renkli deniziyle dünyanın dört bir yanından turist ağırlıyor. Instagram'da 124.910 kez paylaşıldı.

8 / 25 4- DURDLE DOOR PLAJI / İNGİLTERE

9 / 25 Instagram'da 113.990 kez paylaşıldı.

10 / 25 5- PLAYA D'EN BOSSA PLAJI / İBİZA - İSPANYA

11 / 25 Instagram'da 88.410 kez paylaşıldı.

12 / 25 6- BOURNEMOUTH PLAJI / İNGİLTERE

13 / 25 Instagram'da 67.100 kez paylaşıldı.

14 / 25 7- LA PELOSA PLAJI / İTALYA

15 / 25 Instagram'da 54.118 kez paylaşıldı.

16 / 25 8- PRAIA DA ROCHA PLAJI / PORTEKİZ

17 / 25 Instagram'da 53.954 kez paylaşıldı.

18 / 25 9- BARCELONETA PLAJI / İSPANYA

19 / 25 Instagram'da 51.485 kez paylaşıldı.

20 / 25 10- CALA SALADA PLAJI / İBİZA - İSPANYA

21 / 25 Instagram'da 39.876 kez paylaşıldı.

22 / 25 11- KLEOPATRA PLAJI / TÜRKİYE

23 / 25 Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alan Kleopatra Plajı, listede 11. sırada yer aldı. Derin mavi suları ve altın kumuyla Avrupa'nın en beğenilen plajları arasında yer alan Kleopatra Plajı'nın fotoğrafı Instagram'da 35.656 kez paylaşıldı.

24 / 25 23- KELEBEKLER VADİSİ / TÜRKİYE