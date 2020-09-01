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Instagram'da en çok ilgi çeken paylaşım türü belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.09.2020 09:57 | Son Güncelleme

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da çok ilgi çeken paylaşım türü belli 22 milyon paylaşımın mercek alındığı araştırma sonrası belli oldu.

Instagram'da en çok ilgi çeken paylaşım türü belli oldu

Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram son yılların en popüler sosyal medya platformlarından biri.

Insragram kullanıcılarının alışkanlıklarını mercek altına alan bir araştırma ile platformda en çok ilgi çeken paylaşım türü belli oldu.

22 milyon Instagram gönderisine ait verileri inceleyen araştırma kaydırmalı gönderilerin platformdaki en ilgi çeken paylaşım türü olduğunu ortaya çıkardı.

Aynı araştırmaya göre Instagram’daki kaydırmalı gönderilerin paylaşım başına etkileşimi yüzde 1,92 seviyesinde.

Bu oranı, tek görselden oluşan paylaşımlarda yüzde 1,74, tek videodan oluşan içeriklerde ise yüzde 1,45 seviyesinde.

Araştırmaya göre 2017’de kaydırmalı gönderiler, Instagram’daki tüm gönderilerin yalnızca yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturuyordu. Temmuz 2020’ye geldiğimizde ise bu oran yaklaşık yüzde 2 oldu.

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