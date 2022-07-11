Instagram'da engel kalkınca bildirim gider mi? Instagram'da engeli kaldırınca takip devam eder mi?

Instagram’ın en iyi özelliklerinden biri, karşımıza çıkmasını istemediğimiz kişileri engelleyebilmemiz. Söz konusu bir hesabın engelini kaldırmak olduğunda ise aklımıza bazı sorular takılabiliyor. Engelini kaldırdığımız kişiye bildirim gitme ihtimali ya da o kişiyi takip etmeye devam ediyor olabileceğimiz endişesi bizi tereddütte bırakabiliyor.

Instagram’da Engel Kaldırınca Bildirim Gider Mi?

Instagram’da birini engellediğinizde o kişinin sizin hesabınıza ulaşım yollarını tamamen kapatmış olursunuz. Kişiye hiçbir şekilde sizin onu engellediğiniz bildirimi gitmez. Hesabınız o kişi için tamamen yok olmuş olduğundan engellediğiniz kişi sadece engellendiğini tahmin edebilir.

Yine aynı şekilde birinin engeli kalkınca da o kişiye bu durumun bildirimi gitmez. Kişi, sizin hesabınızı özel olarak aratıp bulmadığı sürece engelinin kaldırıldığından da herhangi bir şekilde haberdar olmaz.

Instagram’da Engeli Kaldırınca Takip Gider mi?

Eğer Instagram’da birini engelleyip daha sonradan engeli kaldırırsanız artık o kişiyi takip etmediğinizi göreceksiniz. Instagram’da bir hesabı engellemek, hem sizin onu takibi bırakmanıza hem de o hesabın sizi takipten çıkmasına neden olur. Bir kere engelledikten sonra engeli geri çekseniz bile takip geri dönmeyecektir.

Ancak siz kendiniz engellediğiniz hesabı daha sonradan tekrardan takip edebilirsiniz. Siz yapmadığınız sürece takip geri gelmeyecektir.

Instagram Engeli Kendiliğinden Kalkar mı?

Instagram engeli kendiliğinden kalkmaz. Kendiniz engellediğiniz hesabı bulup engelini direkt olarak kaldırmadığınız sürece engellediğiniz hesap o şekilde kalacaktır.

Yalnızca siz, birisinin engelini kaldırabilirsiniz. Siz yapmadığınız sürece engellemiş olduğunuz hiçbir Instagram kullanıcısının engeli kendiliğinden kalkmaz.

Instagram’da Engeli Kaldırınca Mesajlar Gelir mi?

Eğer Instagram’da birini engellediyseniz hala o kişiyle olan mesajları görmeye devam edeceksiniz. Ancak yeni mesaj atmanız ya da o kişiden yeni mesaj almanız mümkün olmayacaktır.

Bir hesabı engelledikten sonra zaten mesajlar hala mesaj kutunuzda kalacağından engeli kaldırdığınızda da aynı şekilde mesajları görmeye devam edebileceksiniz.



