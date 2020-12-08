Instagram'da gizli hesapları görme yolları

Gizli profillerin yarattığı merak hiç de azımsanacak gibi değil. Gizli profilleri görmek Instagram'ın gelişmiş güvenlik sistemi sayesinde neredeyse imkansız gibi görünse de bazı metotlar ve uygulamalarla gizli hesapların önündeki duvarları aşmak mümkün olabilir. Ancak bu uygulamalara girdiğinizde doğabilecek problemlerin sorumluluğu tabii ki size ait. Zira ilgili uygulamalar her zaman güvenli olmayabilir. Bu uyarıyı da verdikten sonra merakınızı gidermek istiyorsanız aşağıdaki yöntemleri ve tavsiyeleri deneyerek Instagram gizli hesap görme işlemine başlayabilirsiniz. Sahte Hesap Oluşturma Tekniğiyle Instagram'da Gizli Hesapları Görmek Gizli bir hesabın profilini görmek istiyorsanız ve profil sahibinin bundan haberdar olmasını istemiyorsanız kendinize sahte bir hesap açabilirsiniz. Sahte hesap başka bilgiler kullanarak kendi kimliğini gizleyen bir hesap olarak tanımlanabilir. Uygunluk

Sahte hesap oluşturmanın birkaç farkı yolu bulunuyor. Bunlar; butik profili, blog profili, gezi profili ve kişi profili olabilir. Öncelikle görmek istediğiniz gizli hesabın sahibinin nelerden hoşlandığını bilirseniz ona uygun bir sahte hesap oluşturmanız da kolaylaşacaktır.

İnandırıcılık

Sahte hesap oluşturmanın en önemli noktası inandırıcılığıdır. Profilinde hiç paylaşım olmayan ya da hiç takipçisi bulunmayan hesaplar Instagram kullanıcıları tarafından hemen fark edilerek sahte olarak damgalanır. Eğer gizli profilleri rahatça görebilmek istiyorsanız gizli profilin sahibinin takip isteğini kabul etmesi gerekir. Bu yüzden Instagram gizli hesap bakma için oluşturulacak sahte hesap üzerinde birkaç gün çalışılmalıdır. Hesap Düzenleme

Öncellikle sahte hesap için bir isim ve profil fotoğrafı eklenmelidir. Eğer açılan hesap kişi hesabıysa profil fotoğrafı seçiminde daha dikkatli olunmalıdır. Daha sonra açılan sahte hesabın işlevine ve konseptine uygun paylaşımlar yapılmalı ve inandırıcılığı artırılmalıdır. Yeterli Takipçi

En önemli noktalardan biri ise takipçi kazanmaktır. Takipçisi olmayan ya da çok az olan hesaplar gizli profillere takip isteği gönderdiklerinde genellikle sahte hesap oldukları anlaşıldığından olumsuz dönüt alırlar. Bu tavsiyelerle oluşturacağınız sahte hesap hem gizli profiller tarafından fark edilmeyecek hem de rahatlıkla takip istekleri kabul edilecektir.

Sahte hesaplar günümüzde pek çok amaç için kullanılır. Özellikle spesifik olarak bakmak istediğiniz bir hesap yoksa ancak gizli profillere karşı meraklıysanız açacağınız sahte profili "stalk hesabı" olarak da kullanabilirsiniz. Gizli Profilleri Görmenizi Sağlayan Uygulamalar Sahte hesap açmakla uğraşmak istemeyenler için en uygun yöntem son zamanlarda oldukça popülerleşen gizli hesap görme uygulamaları oluyor. Google Play Store ve App Store'da gizli hesapları gösterdiğini iddia eden birçok uygulama var. Instagram, bu tip uygulamaların gizli hesapları görüntülemesini istemiyor ve işe yarayan bir uygulama olsa dahi açığı hızlıca tespit edip bu uygulamanın işe yaramaz hale gelmesini sağlıyor. Dolayısıyla aşağıda yer alan uygulamaların güvenirliği ve işe yaraması noktasında bir garanti vermek maalesef mümkün değil. Postegro Uygulaması Postegro uygulamasının basit bir ara yüzü bulunuyor. Uygulamaya girdiğinizde öncelikle hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Ancak hesabınıza giriş yaptıktan sonra gizli profilleri görüntüleyebiliyorsunuz. Bu noktada kişisel bilgilerinizin ya da hesabınızın güvenliğinden endişe duymanız gerekebilir. Çünkü uygulama sizin gizli hesaplara bakmanıza yardımcı olurken aynı zamanda sizin hesabınızı da diğer Postegro kullanıcılarına görünür kılıyor. Bu duruma bir çözüm olarak ise kullanmadığınız bir hesabınızla ya da yukarıda belirtildiği gibi sahte bir profil açarak uygulamaya giriş yapabilirsiniz.

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra arama kısmına görmek istediğiniz hesabın kullanıcı adını girerek rahatça ulaşabilirsiniz. Ancak Postegro Instagram gizli hesap görme programı en son gelen güncellemeyle birlikte hesabında belirli bir takipçi ve takip edilen kişi olmayan profillerin giriş yapmasını engelliyor. Birkaç ay öncesinde Google Play Store ve App Store'da rahatlıkla ücretsiz olarak erişim sağlayabildiğiniz bu uygulama Instagram'ın gizlilik politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle mağazalardan kalıcı olarak kaldırıldı. Fakat şu anda bu uygulamaya "Apk" olarak ulaşmanız mümkün. Pingru Uygulaması Pingru uygulamasının arayüzü Postegro uygulamasına benzese de çalışma politikası bakımından farklı noktaları bulunuyor. Pingru uygulamasını Google Play Store ve App Store'dan yüklediğinizde benzer bir girişle karşılaşıyorsunuz. Uygulama sizden kullanıcı adı ve şifrenizle birlikte Instagram hesabınıza giriş yapmanızı istiyor. Diğer Instagram gizli hesap görme uygulamasında olduğu gibi burada da hesabınızın ve kişisel bilgilerinizin güvenliğinden endişe duyuyorsanız kullanmadığınız bir hesap ya da sahte hesapla giriş yapabilirsiniz.

Giriş aşamasını geçtikten sonra uygulama bazı kısıtlamalar sunuyor. Pingru gizli hesap bakma uygulaması yalnızca Pingru kullanıcılarının ve takipçileri arasında Pingru kullanıcıları bulunan gizli hesapların profillerini gösteriyor. Eğer profiline bakmak istediğiniz hesap Pingru uygulamasını kullanıyorsa ya da takipçileri arasında Pingru kullanıcısı varsa gizli profile ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bu uygulama size Instagram gizli hesap takipçileri görme imkanı da tanıyor. Fakat görüntülemek istediğiniz hesap Pingru kullanıcısı değilse ve takipçileri arasında hiç Pingru kullanıcısı yoksa diğer yöntemleri deneyebilirsiniz. Bu uygulama Instagram gizli hesap görme iOS ve Android kullanan birçok kullanıcıya hitap edebiliyor. BlindStory Uygulaması Blindstory diğer uygulamalardan farklı olarak bakmak istediğiniz profillerin hikayelerini görünmez olarak görüntüleyebilmenizi ve indirebilmenizi sağlıyor. Uygulamanın basit bir arayüzü bulunuyor. Uygulamaya girdiğinizde diğer iki Instagram gizli hesap görme uygulamasına benzer bir şekilde kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor. Uygulamaya sahte bir hesap veya eski bir Instagram hesabıyla giriş yaparak güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.