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Instagram'da hassas içeriklerin kontrolü artacak

23.07.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram 18 yaşından büyük olan kullanıcıların hem denetimini hem de iyi zaman geçirme oranını artırmak istiyor.

Instagram'da hassas içeriklerin kontrolü artacak

Bildiğiniz üzere Instagram'da hassas içerik denetimi yer alıyor. Bu denetimler genellikle sinir bozucu veya saldırgan içerikler ile ilgili olabiliyor. Kimileri bu tür görüntülerden rahatsız olmazken bazıları büyük rahatsızlık duyabiliyor. Instagram her iki tarafa da saygı duyduğunu yeni bir özellikle gösterdi.

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INSTAGRAM'DAN 3 FARKLI SEÇENEK

İnsanların sinirini bozabilecek veya saldırgan olan içerikler bundan sonra Instagram sınırlaması içerisine girecek. Yeni getirilecek olan hassas içerik denetimi bölümünde 3 farklı seçenek yer alacak. Öncelikle “izin ver” seçeneği kullanıcılar tarafından tercih edilebilecek.

İzin ver seçeneğini tercih edenler sinir bozucu veya saldırgan içerikleri büyük oranda görecek. Sınırlı seçeneğini kullananlar ise saldırgan veya sinir bozucu içerikleri az bir oranda görecek. En fazla sınırlama ise son seçenekte gelecek. Daha fazla sınırla seçeneğinin kullanan kişiler saldırgan veya sinir bozucu içerikleri neredeyse hiç görmeyecek.

Özellikle şiddet içeren veya müstehcen içerikler bazı kullanıcılar tarafından rahatsız edici görülebiliyor. Instagram bu tür içerikler konusunda yeni özelliğini kullanıcılara sundu. 18 yaşından küçükler ise buradaki izin ver seçeneğini tercih edemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
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