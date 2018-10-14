Instagram'da kullanıcıların farkında olmadığı özellik!

Instagram profil sayfalarındaki bu işareti fark ettiniz mi?

Instagram'ın müthiş özelliği

1 / 15 Instagram'ın bomba özelliği içinde gizli! Bakın öyle bir işe yarıyor ki...

2 / 15 Öncelikle bir dizi ayar yapmanız gerekiyor. İlk olarak Ayarlar'a girin ve İşletme Profiline Geç'i seçin.

3 / 15 Ardından Sayfa Seç butonuna tıklayın.

4 / 15 Burada kendinize ait bir Facebook sayfası seçmeniz gerekiyor.

5 / 15 Ardından İleri'ye basın.

6 / 15 Şimdi de e-posta ve adres bilgilerini dolduralım. Telefon numaranızı gerekmedikçe paylaşmayın; çünkü herkes bu numarayı görecek!

7 / 15 Profiliniz dışarıya kapalıyla açmanız gerekiyor; aksi halde bu özelliği kullanamazsınız! O nedenle Gizliliği Değiştir sorusunu görünce Tamam'a basın.

8 / 15 Şimdi profil sayfanızı kontrol edin. Evet o simgeler gelmiş; ayrıca da Tanıtımını Yap butonu da eklenmiş!

9 / 15 Dikkat edeceğiniz üzere e-posta bilgisi girdiğimiz için profil sayfamızda e-posta gönder butonu da yer alıyor.

10 / 15 Yukarıdaki tuşa bastığımızda sizi kaç kişinin takip ettiğinden öte bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Örneğin fotoğraflarınızın kaç kez görüntülendiğini, profilinizdekilerinin yüzde kaçının erkek/kadın olduğu gibi detaylı bilgiler burada...

11 / 15 Profil sayfanızı son bir haftada ziyaret edenlerin sayısını da yine bu kısımdan öğrenebiliyorsunuz!

12 / 15 Şimdi de daha önce paylaştığınız herhangi bir fotoğrafa bakın. Altta İstatistikleri Gör butonunu göreceksiniz!

13 / 15 Buna bastığınızda sadece o fotoğrafa özel bilgileri görüntüleyebileceksiniz. Mesela o fotoğrafı görüp sizin profil sayfanızı görenlerin sayısını öğrenebilirsiniz.

14 / 15 Instagram'da paylaştığınız Hikayeler'le ilgili de daha detaylı rakamlar alabilirsiniz. Örneğin bir hikayenizi kaç kişinin gördüğünü görebiliyorsunuz; ancak bir hikayenizin kaç kez görüntülendiğini merak ediyor musunuz? Aynı kişinin 5 kez hikayenize bakma ihtimalini unutmayın!