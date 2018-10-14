Instagram'da kullanıcıların farkında olmadığı özellik!

Instagram profil sayfalarındaki bu işareti fark ettiniz mi?
Instagram'ın müthiş özelliği
1 / 15
Instagram'ın bomba özelliği içinde gizli! Bakın öyle bir işe yarıyor ki...
2 / 15
Öncelikle bir dizi ayar yapmanız gerekiyor. İlk olarak Ayarlar'a girin ve İşletme Profiline Geç'i seçin.
3 / 15
Ardından Sayfa Seç butonuna tıklayın.
4 / 15
Burada kendinize ait bir Facebook sayfası seçmeniz gerekiyor.
5 / 15
Ardından İleri'ye basın.
6 / 15
Şimdi de e-posta ve adres bilgilerini dolduralım. Telefon numaranızı gerekmedikçe paylaşmayın; çünkü herkes bu numarayı görecek!
7 / 15
Profiliniz dışarıya kapalıyla açmanız gerekiyor; aksi halde bu özelliği kullanamazsınız! O nedenle Gizliliği Değiştir sorusunu görünce Tamam'a basın.
8 / 15
Şimdi profil sayfanızı kontrol edin. Evet o simgeler gelmiş; ayrıca da Tanıtımını Yap butonu da eklenmiş!
9 / 15
Dikkat edeceğiniz üzere e-posta bilgisi girdiğimiz için profil sayfamızda e-posta gönder butonu da yer alıyor.
10 / 15
Yukarıdaki tuşa bastığımızda sizi kaç kişinin takip ettiğinden öte bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Örneğin fotoğraflarınızın kaç kez görüntülendiğini, profilinizdekilerinin yüzde kaçının erkek/kadın olduğu gibi detaylı bilgiler burada...
11 / 15
Profil sayfanızı son bir haftada ziyaret edenlerin sayısını da yine bu kısımdan öğrenebiliyorsunuz!
12 / 15
Şimdi de daha önce paylaştığınız herhangi bir fotoğrafa bakın. Altta İstatistikleri Gör butonunu göreceksiniz!
13 / 15
Buna bastığınızda sadece o fotoğrafa özel bilgileri görüntüleyebileceksiniz. Mesela o fotoğrafı görüp sizin profil sayfanızı görenlerin sayısını öğrenebilirsiniz.
14 / 15
Instagram'da paylaştığınız Hikayeler'le ilgili de daha detaylı rakamlar alabilirsiniz. Örneğin bir hikayenizi kaç kişinin gördüğünü görebiliyorsunuz; ancak bir hikayenizin kaç kez görüntülendiğini merak ediyor musunuz? Aynı kişinin 5 kez hikayenize bakma ihtimalini unutmayın!
15 / 15
Instagram'ın İşletme hesabı özelliği kullanıcıların takipçi ve fotoğraflarıyla ilgili detaylı analiz yapabilmesini sağlayan bir özellik. Herkes ücretsiz olarak kullanabilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum