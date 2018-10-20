Instagram'da mavi tık nasıl alınır? İşte Instagram mavi tik ayarları...

Instagram’da önceden mavi tik için platform, kendi kriterlerine bakarak otomatik olarak onaylı hesaba geçişi yapıyordu. Yani kullanıcılar bu konuda herhangi bir girişimde bulunmuyordu. Mavi tik, tanınmış kişilere, gerçek hesapların ayırt edilebilmesi için verildiği bilinen bir onay simgesi. Peki mavi tik nasıl alınır?

INSTAGRAM’DA MAVİ TİK NASIL ALINIR?

Instagram üzerindeki haklarını koruma ve telif altına almak için yapılan işlemlere Instagram hesap onaylama deniliyor. Bu işlem sonunda hesapta kullanıcı adının yanında mavi tik işareti bulunuyor.

Ayarlar > Doğrulama İste’ye dokunun. Adınızı ve soyadınızı girin ve koşulları karşılayan bir kimlik belgesi gönderin (ör. devlet kurumu tarafından verilmiş fotoğraflı kimlik belgesi).

DOĞRULAMA SEKMESİ GÖRÜNMÜYORSA...

Ayarlar sayfasına gidin. Ayarlar kısmında aşağı doğru kaydırma yapın, “DESTEK” başlığının altında, Sorun Bildir metni bulunuyor. Ona tıklayın. “Görüş bildir”e tıklayın. “Özelliği Seç” kısmında profil kısmına tıklayın. Sağ üstten devam edin. “Neyi Geliştirmemizi istersin?” kısmına hesabınızın neden doğrulanması gerektiği ile ilgili bilgileri yazın ve gönderin.

AKTİF BİR HESAP OLMASI ÖNEMLİ

Etkileşimi yüksek bir hesap olmanız ve Instagram dışındaki sitelerde ve platformlarda insanların sizden bahsetmesi bir avantaj olacaktır.

