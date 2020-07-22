Instagram'da para toplama dönemi başlıyor!

Facebook'un bir süredir bağış toplamak üzerine bir özellik üzerinde çalıştığı biliniyordu. Twitch veya YouTube'dakine benzer olarak işleyecek olan bu özellik artık Facebook tarafından resmileştirildi. Facebook kişisel bağış toplama adını verdiği özelliğini hepimizin çok kullandığı sosyal medya uygulamalarından birine getirme kararı aldı; Instagram'a.

INSTAGRAM'DA BAĞIŞ TOPLAMA DÖNEMİ BAŞLADI

Instagram için kişisel bağış toplama özelliğini Facebook resmi blogu üzerinden duyurdu. Facebook'un yaptığı açıklamaya göre kişisel bağış toplama özelliği ile birlikte Instagram kullanıcıları kendileri, işletmeleri, arkadaşları ya da önemli görülen bir neden için bağış toplayabilecek. Toplanan bağışlar, sadece bu gibi yardım amaçlarla kullanılacak. Ancak Instagram'ın bu özelliği kullandırabilmesi için daha birçok şartlar var.

INSTAGRAM KONTROLDEN GEÇİRECEK

Kişisel bağış toplama özelliği tüm Instagram kullanıcılarına açık olmayacak. Öncelikle 18 yaş üstünde olmak şart. Ayrıca Instagram her bağış talebini de kontrol edecek. Platform, kullanıcıların para toplama amacını değerlendirerek kişilerin bağış toplamasına izin verecek. İzin sonrası 30 gün boyunca Instagram kullanıcıları para toplayabilecek. Bu süre gerek görüldüğünde uzatılabilecek.