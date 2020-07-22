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Instagram'da para toplama dönemi başlıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.07.2020 10:59 | Son Güncelleme

Facebook Kişisel Bağış Toplama özelliğini Instagram'a getirdi. Facebook, resmi blog üzerinden yaptığı paylaşımda para toplama özelliğini Instagram kullanıcılarına açacağını duyurdu. Kişisel bağış toplama özelliği sayesinde Instagram'dan para toplanabilecek. Ancak bunun da bazı şartları var.

Instagram'da para toplama dönemi başlıyor!

Facebook'un bir süredir bağış toplamak üzerine bir özellik üzerinde çalıştığı biliniyordu. Twitch veya YouTube'dakine benzer olarak işleyecek olan bu özellik artık Facebook tarafından resmileştirildi. Facebook kişisel bağış toplama adını verdiği özelliğini hepimizin çok kullandığı sosyal medya uygulamalarından birine getirme kararı aldı; Instagram'a.

INSTAGRAM'DA BAĞIŞ TOPLAMA DÖNEMİ BAŞLADI

Instagram için kişisel bağış toplama özelliğini Facebook resmi blogu üzerinden duyurdu. Facebook'un yaptığı açıklamaya göre kişisel bağış toplama özelliği ile birlikte Instagram kullanıcıları kendileri, işletmeleri, arkadaşları ya da önemli görülen bir neden için bağış toplayabilecek. Toplanan bağışlar, sadece bu gibi yardım amaçlarla kullanılacak. Ancak Instagram'ın bu özelliği kullandırabilmesi için daha birçok şartlar var.

INSTAGRAM KONTROLDEN GEÇİRECEK

Kişisel bağış toplama özelliği tüm Instagram kullanıcılarına açık olmayacak. Öncelikle 18 yaş üstünde olmak şart. Ayrıca Instagram her bağış talebini de kontrol edecek. Platform, kullanıcıların para toplama amacını değerlendirerek kişilerin bağış toplamasına izin verecek. İzin sonrası 30 gün boyunca Instagram kullanıcıları para toplayabilecek. Bu süre gerek görüldüğünde uzatılabilecek.

Instagram bağış

INSTAGRAM BAĞIŞ TOPLAMA ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?

Instagram bağış toplama özelliğini etkinleştirmek oldukça kolay. Bunun için Instagram iOS ve Android uygulamasının ayarlarından 'Bireysel Bağış Toplama' özelliğini açmak yeterli. Ancak ülkemizde bu özellik henüz aktif değil. Aktif olması da hem yasal açıdan hem de Facebook'un bağış toplama konusunda iş birliği yaptığı Stripe'nin Türkiye'de bulunmamasından beklenmiyor.

Instagram bağış toplama

Instagram'ın yeni özelliği şimdilik ABD, Birleşik Krallık ve İrlanda'da test edilecek. Test sürecinin tamamlanmasının ardından kişisel bağış toplama özelliğinin diğer ülkelerdeki kullanıcılar için de aktifleştirilmesi bekleniyor.

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