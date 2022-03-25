Instagram'da paylaşım yapmak için en doğru saat ne zaman? Hızla bildirim yağacak...

Instagram'da paylaşım yapma saati ne zaman?... Sosyal ağın kullanıcıları, bu sorunun yanıtını uzun bir zamandır arıyor. Çünkü kullanıcılar Instagram gönderilerinin gönderildikleri günün saatine bağlı olarak daha fazla ilgi görüp görmeyeceği konusunda büyük bir merak içerisindeydi. Fakat gerçekten de halk arasında "Instagram paylaşım saatleri" diye bilinen belirli zamanlarda gönderi paylaşarak, gönderinizin daha fazla ilgi görme ihtimali pek de azımsanmayacak gibi değil.

INSTAGRAM PAYLAŞIM SAATLERİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; sosyal medyayla yakından ilgilenen bir şirket olan Later, 35 milyon Instagram gönderisini analiz etti. Bu analizin sonucunda Instagram'da paylaşım yapmak için en iyi zamanın, yani en çok beğeni ve yorum alacak zamanın sabah 6 olduğunu keşfetti. Şirket, gönderi yüklemek için en iyi günlerin cumartesi ve pazar olduğu bulgusuna da ulaştı.

Herkesin gece boyu neler yaşandığını öğrenmek için telefonuna baktığı sabah saatleri gibi günün erken saatlerinde gönderi paylaşmak oldukça önemli gibi görünüyor.

EN KÖTÜ GÜNLER

Haberde çarşamba günü 10:00 ile 16:00 arasında ve perşembe günü 21:00 ile 23:00 arasında yayınlanan gönderilen en düşük etkileşim oranlarını aldığı da kaydedildi. Buradan çıkartılacak sonuç ise çarşamba ve perşembe gününün Instagram'da gönderi paylaşmak için en kötü günler olduğu.

INSTAGRAM PAYLAŞIM SAATİ İÇİN BAŞKA BİR ARAŞTIRMA DAHA

Bununla birlikte başka araştırmalar da var. Örneğin; Sprout Social, yaptığı araştırma sonucunda gönderi paylaşmak için en iyi günün salı, en kötü günün ise pazar olduğu sonucuna ulaştı. 20 bin kişiden alınan Instagram verilerinin analizi ise hafta içi içerik paylaşmak için en iyi saatin 11:00 olduğunu gösterdi.

ARAŞTIRMA BULGULARI VAR ANCAK...

Ancak elde edilen bulgulara yine de şüpheli olarak yaklaşmakta fayda var. Çünkü Instagram'ın algoritması sürekli olarak değişiyor ve gelişiyor. Bu yüzden tahminler ve araştırmalar da değişime uğruyor olabilir. Ayrıca başka faktörler de bu durumu etkileyebilir. Tüm bunlara rağmen kendi kendinize paylaşım denemeleri yaparak Instagram için en iyi paylaşım saatlerini keşfedebilirsiniz.

