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Instagram'da "Playback" rüzgarı! 2021'inizin hikayesini yeniden görün

10.12.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Instagram, "Playback" özelliğini devreye aldı. Instagram'ın "Playback" özelliği, geride bırakmak üzere olduğumuz 2021 yılının özetini sunuyor.

Instagram'da "Playback" rüzgarı! 2021'inizin hikayesini yeniden görün

2021, pandemi ve diğer birçok sorunun damga vurduğu oldukça zor geçen bir yıl olarak hafızalarımıza kazındı. Ne olursa olsun, 2021 yılında Instagram kullanıcılarının bir kısmı, sevinç veya üzüntü yaşadığında, kendisini yalnız veya yorgun hissettiğinde Instagram'da hikaye paylaşmaktan kaçınmadı. 2021'deki hikayenizi yansıtmak isteyen Instagram ise bu konuda önemli bir adım attı. Bu adımın adı: Playback.

INSTAGRAM'A PLAYBACK ÖZELLİĞİ GELDİ

Meta çatısı altında faaliyetlerini sürdüren sosyal medya platformu Instagram, 2022 yılına girmeden önce Playback adını taşıyan bir özelliği kullanıma sunuyor. Bu özellik, 2021'deki hikayenizi görmenizi sağlıyor. Çünkü Playback özelliği, 2021'de paylaştığınız en fazla 10 farklı hikayeyi bir araya getirerek bir Playback oluşturup paylaşmanızı sağlıyor. Ayrıca, bazı hikayeleri kaldırabilecek ve ekleme yapabileceksiniz.

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Instagram

Instagram'daki ana sayfa akışınızın en üstünde bir mesaj olarak görünecek olan Playback özelliği için ayrıca 2021 çıkartmalı bir hikaye gördüğünüzde kendi Playback'inizi görmek ve paylaşmak için üzerine dokunabileceğiniz açıklaması yapılıyor.

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Instagram'ın yeni özelliği, kullanıcılara sunulmaya başladı. Instagram'a göre Playback özelliği yalnızca birkaç hafta boyunca kullanılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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