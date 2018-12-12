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Instagram'da premium hesap dönemi başlıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.12.2018 15:59 | Son Güncelleme

Instagram, Facebook çatısı altına girdiği günden beri sürekli olarak değişime uğruyor. Yeni getireceği premium hesap türü ise çok tartışılacak gibi duruyor. İşte detaylar!

Instagram'da premium hesap dönemi başlıyor!

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformlarından biri olan Instagram, Facebook çatısı altına girdiği günden beri sürekli olarak değişime uğruyor.

Kullanıcılara sunduğu yenilikler ile dikkatleri üzerine toplayan Facebook, bazen de kullanıcıları öfkelendirebiliyor. Şimdi ise Instagram daha çok popüler insanlar adına yeni bir özellik üzerinde çalışmalara başladı.

Bu özellik, içerik üreticileri ve influencerlara özel olarak geliştirilen ‘Creator’ hesapları olacak. Henüz test aşamasında olan bu özellik ile beraber yeni takipçi ve takibi bırakan kullanıcı bilgisine erişilebilecek. Ayrıca bu hesaplarda mesajları da farklı gruplara ayırmak mümkün olacak.

Böylelikle Instagram çatısı altında da iş ve arkadaş hesapları oluşturulmuş olacak.
Instagram'da premium hesap dönemi başlıyor!

Bu hesap türü daha ne gibi özellikleri içerisinde barındıracak henüz bilmiyoruz ancak popüler insanlar için yeni bir gelir kapısı da olabilir.

Snapchat’e karşı sert adımlar atma konusunda kararlı olan Instagram, anlaşılan kullanıcılarını rakiplerine kaptırmak istemiyor. Henüz bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Konu hakkında daha fazla bilgi geldiği zaman sizler ile paylaşıyor olacağız.

Peki ya siz premium hesap türü hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Teknolokioku

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Anahtar Kelimeler:
instagram Facebook teknoloji

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