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Instagram'da silinmiş gönderileri kurtarma nasıl çalıştırılır?

05.02.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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Instagram'da silinmiş gönderileri kurtarma nasıl çalıştırılır?

Instagram’a gelen son özelliklerden birisi de silinmiş gönderileri kurtarma oldu. Peki Instagram silinmiş gönderileri kurtarma özelliği nasıl kullanılır? İşte bu sorunun yanıtı.

Şu aralar dünyadaki en popüler sosyal medya uygulamalarının başında gelen Instagram kısa süre önce yeni bir özelliğe daha kavuştu: Silinmiş gönderileri kurtarma.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar sildikleri post yani gönderi ve hikayeleri geri getirebilecekler. Peki Facebook’un Instagram’a böyle bir özellik getirmedeki amacı ne? Onu da hemen açıklayalım. Malum son dönemde Instagram hesaplarına pek çok hack saldırısı düzenleniyor. Bu saldırılar sonucunda kullanıcıların Instagram gönderileri tamamen siliniyor.

Facebook bu mağduriyeti ortadan kaldırmak için böyle bir özelliği devreye sokmuş. Yani hesabınız hacklenip, tüm gönderiler silinmiş olsa dahi, hesabınızı geri aldığınızda silinen gönderileri yerine geri getirebileceksiniz.

INSTAGRAM'DA SİLİNMİŞ GÖNDERİLERİ KURTARMAK BASİT

Tabi ki bu geri getirme işlemi için 30 günlük süre sınırı olduğunu unutmamanız gerekiyor. Peki bu işlemi nasıl gerçekleştireceksiniz? Aslına bakılırsa gayet basit.

Ayarlar kısmına girdikten sonra ''Hesap'' sekmesine tıklamanız gerekiyor. Sonra burada karşınıza ''Son Silinmiş'' şeklinde bir sekme gelecek. Bu sekmeye tıkladığınızda 30 gün içerisinde silmiş olduğunuz tüm gönderilerinizi görüntüleyebileceksiniz.

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Geri getirmek istediğiniz görüntüleri seçerek ''Geri Yükle'' demeniz yeterli olacaktır. Tabi ki burada 30 gün kuralını tekrardan hatırlatmak istiyoruz. Eğer gönderi silme işlemini gerçekleştirmenizin üzerinden 30 günü aşkın bir süre geçmişse bunları geri getirmenizin bir yolu ne yazık ki yok.

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