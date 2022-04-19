Instagram’da telefon numarasını gizleme ve silme nasıl yapılır? Instagram’dan telefon numarasını ve kişisel bilgileri kaldırma işlemi için adımlar

Instagram uygulamasında “Arkadaşlarımı bul” özelliği bulunmaktadır. Birçok kişi rehberinde kayıtlı olan kişilerin uygulama içerisinde kendisini bulmasını istememektedir. Instagram'a telefon numarası eklemek istemiyorum diyen kullanıcılar, telefon numarasını gizleme veya silme işleminin nasıl yapıldığını merak etmektedir.

Instagram’da Telefon Numarasını Silme

Birkaç dakikalık işlem ile telefon numaranızı Instagram hesabınızdan kalıcı olarak silebilmeniz mümkündür. Bu işlemi yapabilmeniz için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:

Öncelikle instagram uygulamasına ve hesabınıza giriş yapınız.

Sağ üst köşede bulunan "profil" simgesine dokununuz. Ardından karşınıza profil sayfası çıkacaktır.

Bu sayfada "profil düzenle" kısmına tıklamanız gerekmektedir.

Sayfayı aşağı kaydırarak "kişisel bilgiler" kısmına tıklayınız.

Kişisel bilgiler kısmında telefon numaranızın yazılı olduğu kutucuğu göreceksiniz. Bu kutucukta yer alan telefon numaranızı siliniz.

Ardından ileri sekmesine tıklayınız. Profil düzenle bölümüne geri döneceksiniz.

Son olarak, üst gezinme çubuğundan ileri kısmına tıklayınız. Bu şekilde telefon numaranızı silmiş oluyorsunuz.

Telefon numaranızı silmeden önce hesabınıza bağlı bir e-posta adresinin olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Telefon numarası olmadığında doğrulama kodu, uygulamada yazdığınız e-posta hesabına gelecektir. Eğer hesabınıza bağlı bir e-posta adresi yoksa silme işlemini yapmadan önce bir tane açabilirsiniz. Başka cihazlar üzerinden Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda telefon numaranıza doğrulama kodu gelmektedir. Telefon numaranızı sildikten sonra e-posta hesabınızı eklemezseniz, bu doğrulama kodunu alamayabilirsiniz.

Instagram Telefon Numarasını Kaldırma

Bazı Instagram kullanıcıları kendi istedikleri kişiler dışında bir başkasının telefon numarasını görmesini istememektedir. Bu yüzden de uygulama içerisinden telefon numarasını kaldırma işleminin nasıl yapıldığını merak etmektedir. Instagram içerisinde yer alan telefon numarasını kaldırma işlemi, silme işlemi ile aynı şekilde yapılmaktadır.

İlk olarak Instagram'a giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından sağ üst köşede yer alan profil kısmına dokununuz. Sonrasında "Profil düzenle" sekmesine giriş yapıp ardından "Kişisel bilgiler" kısmına tıklayınız. Kişisel bilgiler kısmında telefon numaranızın yazdığı bir alan mevcuttur. Bu alana gelerek yazılı olan telefon numaranızı silebilirsiniz. Bu şekilde Instagram uygulamasından telefon numaranızı kaldırmış olursunuz. Numarayı kaldırmadan önce hesabınızla ilişkili bir e-posta adresinin var olduğuna emin olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde olası bir durumda doğrulama kodu tarafınıza ulaşamayabilir.

Instagram Telefon Kodu Kaldırma

İki faktörlü kimlik doğrulama Instagram kullanıcıları için oldukça önemlidir. Kimlik doğrulama sayesinde dışarıdan biri hesabınıza girmeye çalıştığında telefon numaranıza bir giriş kodu gelmektedir. Instagram hesabınızda güvenlik açısından iki faktörlü kimlik doğrulama yaptıysanız, bu bölümden de telefon numaranızı kolaylıkla silebilirsiniz. Kodu kaldırma işlemini yapabilmeniz için takip etmeniz gereken adımlar ise şu şekildedir:

• Instagram’a giriş yaptıktan sonra "ayarlar" bölümüne giriniz.

• Ayarlar bölümünde yer alan "güvenlik" sekmesine tıklayınız.

• Güvenlik kısmında iki faktörlü kimlik doğrulama bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde yer alan kısa mesaj kutucuğunu kapalı hale getiriniz. Bu şekilde telefonunuza hiçbir şekilde kod gelmeyecektir.

Instagram’da Kişisel Bilgileri Kaldırma

Instagram uygulamasından kişisel bilgileri kaldırma işlemini kolay bir şekilde yapabilmeniz mümkündür.

İzlemeniz gereken adımlarda ilk olarak Instagram' giriş yapmanız gerekmektedir.

Kendi Instagram hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümde yer alan "ev" simgesine tıklayınız.

Ardından profil bölümüne giriş yaparak, "profil düzenle" kısmına dokununuz.

Bu kısımda Instagram hesabınızı oluştururken yazmış olduğunuz kişisel bilgiler bulunmaktadır.

Bu bölümden istediğiniz bilgiyi hızlı ve kolay bir şekilde kaldırabilirsiniz. İstediğiniz bilgileri kaldırdıktan sonra işlemi onaylayarak uygulamadan çıkış yapabilirsiniz.



