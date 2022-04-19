Instagram’da telefon numarasını gizleme ve silme nasıl yapılır? Instagram’dan telefon numarasını ve kişisel bilgileri kaldırma işlemi için adımlar

Instagram uygulamasında “Arkadaşlarımı bul” özelliği bulunmaktadır. Birçok kişi rehberinde kayıtlı olan kişilerin uygulama içerisinde kendisini bulmasını istememektedir. Instagram'a telefon numarası eklemek istemiyorum diyen kullanıcılar, telefon numarasını gizleme veya silme işleminin nasıl yapıldığını merak etmektedir.
Birkaç dakikalık işlem ile telefon numaranızı Instagram hesabınızdan kalıcı olarak silebilmeniz mümkündür. Bu işlemi yapabilmeniz için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:
Telefon numaranızı silmeden önce hesabınıza bağlı bir e-posta adresinin olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Telefon numarası olmadığında doğrulama kodu, uygulamada yazdığınız e-posta hesabına gelecektir. Eğer hesabınıza bağlı bir e-posta adresi yoksa silme işlemini yapmadan önce bir tane açabilirsiniz. Başka cihazlar üzerinden Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda telefon numaranıza doğrulama kodu gelmektedir. Telefon numaranızı sildikten sonra e-posta hesabınızı eklemezseniz, bu doğrulama kodunu alamayabilirsiniz.
Bazı Instagram kullanıcıları kendi istedikleri kişiler dışında bir başkasının telefon numarasını görmesini istememektedir. Bu yüzden de uygulama içerisinden telefon numarasını kaldırma işleminin nasıl yapıldığını merak etmektedir. Instagram içerisinde yer alan telefon numarasını kaldırma işlemi, silme işlemi ile aynı şekilde yapılmaktadır.
İlk olarak Instagram'a giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından sağ üst köşede yer alan profil kısmına dokununuz. Sonrasında "Profil düzenle" sekmesine giriş yapıp ardından "Kişisel bilgiler" kısmına tıklayınız. Kişisel bilgiler kısmında telefon numaranızın yazdığı bir alan mevcuttur. Bu alana gelerek yazılı olan telefon numaranızı silebilirsiniz. Bu şekilde Instagram uygulamasından telefon numaranızı kaldırmış olursunuz. Numarayı kaldırmadan önce hesabınızla ilişkili bir e-posta adresinin var olduğuna emin olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde olası bir durumda doğrulama kodu tarafınıza ulaşamayabilir.
İki faktörlü kimlik doğrulama Instagram kullanıcıları için oldukça önemlidir. Kimlik doğrulama sayesinde dışarıdan biri hesabınıza girmeye çalıştığında telefon numaranıza bir giriş kodu gelmektedir. Instagram hesabınızda güvenlik açısından iki faktörlü kimlik doğrulama yaptıysanız, bu bölümden de telefon numaranızı kolaylıkla silebilirsiniz. Kodu kaldırma işlemini yapabilmeniz için takip etmeniz gereken adımlar ise şu şekildedir:
• Instagram’a giriş yaptıktan sonra "ayarlar" bölümüne giriniz.
• Ayarlar bölümünde yer alan "güvenlik" sekmesine tıklayınız.
• Güvenlik kısmında iki faktörlü kimlik doğrulama bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde yer alan kısa mesaj kutucuğunu kapalı hale getiriniz. Bu şekilde telefonunuza hiçbir şekilde kod gelmeyecektir.
Instagram uygulamasından kişisel bilgileri kaldırma işlemini kolay bir şekilde yapabilmeniz mümkündür.
Okuyucu Yorumları 0 yorum