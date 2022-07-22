Instagram'da video paylaşanlar dikkat! Dev değişim duyuruldu: Eğer 15 dakikadan kısaysa...

Instagram Reels ve video paylaşımıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor. Şirket, son yaptığı duyuruyla platformda işbirliği yapmayı, reels oluşturmayı ve paylaşmayı daha eğlenceli ve kolay hale getirdiğini söylediği yeni özelliklerini açıkladı. Bu özelliklerle birlikte duyurulan devrim niteliğindeki karar ise kullanıcıları bir hayli şaşırtacak gibi görünüyor.

INSTAGRAM'DA YENİ VİDEO PAYLAŞIMLARI REELS OLARAK PAYLAŞILACAK

Instagram, Reels'ı video gönderilerine getirme kararı aldı. Eğer video gönderiniz 15 dakikadan kısaysa önümüzdeki haftalarda Reels olarak paylaşılacak. Bu değişiklikten önce yayınlanan videolar ise video olarak kalacak ve Reels olmayacak. Profilinizdeki video ve Reels sekmesini de birleştirecek, böylece tüm videolarınız için tek bir sekme olacak.

Instagram bu değişiklik için "Reels, Instagram'da video izlemek ve oluşturmak için daha sürükleyici ve eğlenceli bir yol sunduğundan, bu yaratıcı araçları ve tam ekran deneyimini video gönderilerinize de getiriyoruz." diyor.

REELS ŞABLONLARI, REMİKS İYİLEŞTİRMELERİ, ÇİFT KAMERA... İŞTE YENİ ÖZELLİKLER!

Bu değişikliğin dışında Instagram'a Reels oluşturmayı kolaylaştıran Reels Şablonları, Fotoğraflar için remiks ve yeşil ekran desteği getiren Remiks İyileştirmeleri ve kullanıcıların ön ve arka kameralarını aynı anda kullanarak içerik oluşturmasını sağlayan çift kamera desteği de geliyor.

