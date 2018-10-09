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Instagram'da yeni dönem başlıyor! Artık hikaye paylaştığınızda...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2018 08:03 | Son Güncelleme

Milyonlar tarafından en sık kullanılan sosyal medya platformu haline gelen Instagram, getirdiği yenilikle kullanıcılarına büyük kolaylık sağladı.

Uygulamanın sevilerek kullanılan hikaye bölümüne yeni bir özellik ekleyen Instagram bakın kullanıcılarına nasıl bir kolaylık sağladı...

Dikkat! Instagram'da hikaye paylaşanlar artık...

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Instagram, kullanıcıların fazlasıyla sevineceği bir özelliği hayata geçiriyor.
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Instagram'ın Hikayeler bölümüne 15 saniyeden uzun video yüklendiğinde artık otomatik olarak bölümlere ayrılacak. Böylelikle kullanıcıların uzun videoları kırparak parçalara ayırmasına gerek kalmayacak.
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Kısa paylaşımlar yapılması için tasarlanan Instagram'ın Hikayeler kısmı, 15 saniyeden uzun video kaydedildiğinde veya önceden çekilmiş olan bir video yüklendiğinde görüntüyü otomatik olarak bölümlere ayıracak.
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Instagram her ne kadar 15 saniye kuralını bozmamış olsa da bu yeniliğin kullanıcıların oldukça işine yarayacağı kesin.
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Popüler platform, yeni özelliği mobil uygulamalarında kullanıma sundu.
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Yapmanız gereken tek şey 15 saniyelik sınır endişesi olmadan video kaydına başlamak. Uygulama, 15 saniyeden uzun paylaşım yapabilmeniz için hikayenizin bölümlerini otomatik olarak oluşturacak.
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Anahtar Kelimeler:
instagram sosyal medya teknoloji

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