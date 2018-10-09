Instagram'da yeni dönem başlıyor! Artık hikaye paylaştığınızda...

Uygulamanın sevilerek kullanılan hikaye bölümüne yeni bir özellik ekleyen Instagram bakın kullanıcılarına nasıl bir kolaylık sağladı...

Dikkat! Instagram'da hikaye paylaşanlar artık...

1 / 6 Instagram, kullanıcıların fazlasıyla sevineceği bir özelliği hayata geçiriyor.

2 / 6 Instagram'ın Hikayeler bölümüne 15 saniyeden uzun video yüklendiğinde artık otomatik olarak bölümlere ayrılacak. Böylelikle kullanıcıların uzun videoları kırparak parçalara ayırmasına gerek kalmayacak.

3 / 6 Kısa paylaşımlar yapılması için tasarlanan Instagram'ın Hikayeler kısmı, 15 saniyeden uzun video kaydedildiğinde veya önceden çekilmiş olan bir video yüklendiğinde görüntüyü otomatik olarak bölümlere ayıracak.

4 / 6 Instagram her ne kadar 15 saniye kuralını bozmamış olsa da bu yeniliğin kullanıcıların oldukça işine yarayacağı kesin.

5 / 6 Popüler platform, yeni özelliği mobil uygulamalarında kullanıma sundu.