Instagram'da yine değişiklik vakti! Kullanıcıların gönderileri...

Instagram, tıpkı kardeş platformları WhatsApp ve Messenger gibi yeni özellikler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Meta çatısı altındaki şirketin yeni özelliği ise ortaya çıktı.

INSTAGRAM'DAN YENİ ÖZELLİK! TWITTER VE TIKTOK BENZERLİĞİ

Instagram'ın kullanıcıların gönderileri profillerine sabitlemesine izin verecek bir özelliği test ettiği aktarılıyor. Bildirilenlere göre, şu anda yalnızca bazı kişilerin test edebildiği özellik, kullanıcıların profillerinin en üstüne belirli gönderileri sabitleyerek öne çıkarmasına olanak tanıyor. Bu Twitter'daki sabitlenmiş tweet'lere veya TikTok'taki sabitlenmiş videolara benziyor.

HİKAYELERDE ZATEN VAR

Instagram, kullanıcıların profillerinin üzerinde görünen sabitlenmiş hikayeler oluşturmasına halihazırda izin veriyor ve içerik oluşturucular bu özelliği genellikle Soru-Cevap gibi popüler içerikleri düzenlemek için kullanıyor.

İçerik oluşturucular için yararlı olabilecek bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı ise henüz kesin olarak bilinmiyor.

