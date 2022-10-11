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Instagram’da yorumu başa tutturma: Instagram’da yorumu başa sabitleme ve geri alma nasıl yapılır?

11.10.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, kullanıcılarına birçok farklı özellik sunmaktadır. Bu özelliklerden biri de Instagram yorum pin’lemedir. Kullanıcılar gönderilerde beğendiği yorumları bu özelliği kullanarak, en başa sabitleyebilmektedir. Ayrıca gönderi yorumları dışında canlı yayın yorumlarında da bu özelliği kullanabilmeniz mümkündür. Instagram'da yorumu başa tutturma ve geri alma nasıl yapılır?

Instagram’da yorumu başa tutturma: Instagram’da yorumu başa sabitleme ve geri alma nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Instagram’da Yorumu Başa Tutturma Nasıl Yapılır?
  • Instagram’da Yorumu Başa Tutturma Nasıl Geri Alınır?

Instagram, her geçen gün farklı bir özelliği ile öne çıkan sosyal medya uygulamalarından biridir. Yeni gelen güncellemeler ile birlikte kullanıcılar gönderilerine yapılan yorumlar arasından hoşlarına giden yorumları en başa tutturabilirler. Bu işlem özellikle hem çok takipçisi hem de çok yorum alan kişiler için epey yararlı olmaktadır.

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Instagram’da Yorumu Başa Tutturma Nasıl Yapılır?

Instagram’da yorumu başa sabitleme özelliği ile paylaşımlarınıza gelen yorumlardan en beğendiklerinizi öne çıkarabilirsiniz. Uygulama kullanıcıları gönderilerine veya videolarına gelen yorumlar arasından en sevdikleri yorumları başa sabitleyebilir. Bu yorum kendi yorumunuz olabileceği gibi bir başka kullanıcının yorumu da olabilir. Bir paylaşımda başa tutturacağınız yorum sayısı en fazla üç tanedir. Bu üç yorum arasından en son seçtiğiniz yorum en üstte görünmektedir.

Instagram’da kendi yorumunu başa tutturma işlemi ile bir başkasının yorumunu sabitleme işlemi aynıdır. Takipçileriniz o gönderinin altına geldiğinde en üstte sabitlediğiniz yorumu görecektir. Bu işlem sayesinde sabitlenen yorum çok daha fazla kullanıcıya ulaşabilmektedir.

Android işletim sistemine sahip cihazlardan Instagram yorum sabitleme işlemi için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

  • Öncelikli olarak instagram profil sayfanıza giriş yapınız.
  • Ardından yorum sabitlemek istediğiniz gönderinin altına geliniz.
  • Başa tutturmak istediğiniz yorumun üstüne basılı tutunuz. Ekranın hemen sağ üst köşesinde “raptiye” simgesi çıkacaktır. Bu simgeye tıkladığınızda işlemi tamamlamış olacaksınız.

iOS işletim sistemine sahip cihazlardan bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

  • İlk olarak instagram profil sayfanıza giriş yapınız.
  • Öne çıkarmak istediğiniz yorumu bulunuz ve üstüne basılı tutarak, yana kaydırınız.
  • Yana kaydırdığınız zaman” raptiye” simgesi karşınıza çıkacaktır. Bu simgeye tıklayarak, sabitleme işlemini yapabilirsiniz.
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Instagram’da Yorumu Başa Tutturma Nasıl Geri Alınır?

Kullanıcılar, gönderi altlarındaki başa tutturdukları yorumları istedikleri zaman kolay bir şekilde kaldırabilir. Bu işlem de tıpkı sabitleme işlemi ile aynıdır. Bunun için yapmanız gereken ilk işlem yorumun üzerine basılı tutmak ve “raptiye” simgesine tıklamaktır. Karşınıza küçük bir pencere çıkacaktır. Bu pencerede “baştan kaldır” seçeneği bulunur. Bu seçeneğe tıkladığınızda yorumu en üstten kaldırmış olacaksınız. Birden fazla başa tutturulan yorum varsa hepsi için aynı işlemi uygulamanız yeterlidir.

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Anahtar Kelimeler:
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