Instagram'dan beğeni sayılarını gizleme değişikliği!

Instagram beğeni sayılarını gizleme özelliğine dair çalışmalar yapıldığı artık sır değil. Zira Instagram'ın bir süredir beğeni sayılarını gizleme seçeneğini test ettiğin biliniyor. Şimdi ise bu özellik artık tüm Instagram kullanıcılarının kullanımına açılıyor.

INSTAGRAM BEĞENİ SAYILARINI GİZLEME ÖZELLİĞİNİ DUYURDU

Bugünden itibaren, Instagram kullanıcılarına beğeni sayılarını gizleme seçeneği sunuluyor. Kullanıcılar, hem başkalarının gönderilerindeki hem de kendi gönderilerindeki beğeni sayılarını isterlerse gizleyebilecek. Böylece diğer kullanıcılar, gönderilerin kaç beğeni aldığını göremeyecek. Aynı zamanda aktif edildiği takdirde başkaların gönderilerindeki beğeni sayıları da görünmeyecek.

INSTAGRAM'DA BEĞENİ GİZLEME NASIL YAPILIR?

Instagram'da beğeni sayılarını gizlemek için Ayarlar'daki yeni 'Gönderiler' bölümünü ziyaret etmek ve diğer ilgili seçenekleri aktif etmek gerekecek. Özellik, Facebook'ta da kullanıma sunulacak.

