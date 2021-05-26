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Instagram'dan beğeni sayılarını gizleme değişikliği!

26.05.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram, beğeni sayılarını gizleme konusunda önemli bir duyuru yaptı. Sosyal medya platformunun yaptığı duyuruya göre, eğer Instagram kullanıcısıysanız bugünden itibaren beğeni sayıları için daha fazla seçeneğiniz olacak.

Instagram'dan beğeni sayılarını gizleme değişikliği!

Instagram beğeni sayılarını gizleme özelliğine dair çalışmalar yapıldığı artık sır değil. Zira Instagram'ın bir süredir beğeni sayılarını gizleme seçeneğini test ettiğin biliniyor. Şimdi ise bu özellik artık tüm Instagram kullanıcılarının kullanımına açılıyor.

INSTAGRAM BEĞENİ SAYILARINI GİZLEME ÖZELLİĞİNİ DUYURDU

Bugünden itibaren, Instagram kullanıcılarına beğeni sayılarını gizleme seçeneği sunuluyor. Kullanıcılar, hem başkalarının gönderilerindeki hem de kendi gönderilerindeki beğeni sayılarını isterlerse gizleyebilecek. Böylece diğer kullanıcılar, gönderilerin kaç beğeni aldığını göremeyecek. Aynı zamanda aktif edildiği takdirde başkaların gönderilerindeki beğeni sayıları da görünmeyecek.

Instagram

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INSTAGRAM'DA BEĞENİ GİZLEME NASIL YAPILIR?

Instagram'da beğeni sayılarını gizlemek için Ayarlar'daki yeni 'Gönderiler' bölümünü ziyaret etmek ve diğer ilgili seçenekleri aktif etmek gerekecek. Özellik, Facebook'ta da kullanıma sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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