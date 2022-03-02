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Instagram'dan büyük yenilik! "Heyecan duyuyoruz" diyerek duyurdular

02.03.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, videolarda karşınıza çıkacak yeni özelliğini duyurdu. Bu özellik ile birlikte videolarda otomatik olarak oluşturulan altyazılar görünecek.

Instagram'dan büyük yenilik! "Heyecan duyuyoruz" diyerek duyurdular

Meta çatısı altındaki Instagram yeni özelliklerini paylaşmaya devam ediyor. Instagram'ın yeni özelliği ise Instagram'ın patronu olan Adam Mosseri tarafından duyuruldu. Bu özellik, oldukça yararlı görünüyor.

INSTAGRAM, VİDEOLARA OTOMATİK ALTYAZILAR EKLİYOR

Instagram başkanı Adam Mosseri, "paylaşmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamasında, Instagram'daki videoların artık otomatik olarak oluşturulmuş altyazılara sahip olacağını söyledi. Mosseri'ye göre bunu kapatma veya açma seçeneği de olacak.

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İŞİTME ENGELLİ KULLANICILAR İÇİN KOLAYLIK SAĞLAYACAK

İçerik oluşturucular videolarına altyazı eklemek istediklerinde bunu manuel olarak yapmak zorundaydı. Ancak Instagram'ın altyazı özelliği ile artık buna gerek kalmıyor. Böylece özellikle de Instagram'ı kullanan işitme engelli kullanıcılar için büyük kolaylık sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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