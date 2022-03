Instagram'dan büyük yenilik! "Heyecan duyuyoruz" diyerek duyurdular

Meta çatısı altındaki Instagram yeni özelliklerini paylaşmaya devam ediyor. Instagram'ın yeni özelliği ise Instagram'ın patronu olan Adam Mosseri tarafından duyuruldu. Bu özellik, oldukça yararlı görünüyor.

Instagram başkanı Adam Mosseri, "paylaşmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamasında, Instagram'daki videoların artık otomatik olarak oluşturulmuş altyazılara sahip olacağını söyledi. Mosseri'ye göre bunu kapatma veya açma seçeneği de olacak.

It’s a long time coming, but we’re excited to share a new tool that empowers those in the deaf and hard-of-hearing communities.



Videos on Instagram will now have auto-generated captions, where you have the option to turn them off or on. pic.twitter.com/DNyzcdiPSU