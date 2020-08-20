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Instagram'dan can sıkıntısını giderecek özellik!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.08.2020 11:20 | Son Güncelleme

Instagram, iOS ve Android uygulamasını kullanıcıları için yenilemeye devam ediyor. Instagram'ın bu anlamda yeni bir özelliği daha var. Instagram'ın yeni Önerilen Gönderiler özelliği ile bundan böyle Instagram'da canınız sıkılmayacak.

Instagram'dan can sıkıntısını giderecek özellik!

Instagram uygulamasında bazı köklü değişiklikler yapmanın hazırlığında. Bunun ilk adımını Instagram Reels ile atan sosyal medya uygulaması şimdi ise kullanıcılarının ana sayfalarına odaklanıyor. Ana sayfada gönderilerin tamamının görüldüğünü onaylayan bir 'hepsini gördün' bildirimi sunan Instagram, şimdi ise bu bildirimi daha eğlenceli bir yenilik ile güncelliyor.

INSTAGRAM ÖNERİLEN GÖNDERİLER SUNACAK

Instagram, 'Önerilen Gönderiler' özelliğini kullanıma sunacak. The Verge'ün haberine göre Instagram, yeni özelliğiyle ana sayfada görmediğiniz bir gönderi kalmadığında, size reklam içerikli ya da zevkinize hitap eden gönderiler gösterecek. Örneğin; teknoloji ile alakalı Instagram sayfalarını takip ediyorsanız Instagram size teknoloji ile alakalı gönderiler sunacak. Böylece Instagram'da bakacağınız herhangi bir gönderi kalmadığında canınız sıkılmadan Instagram'da vakit geçirmeye devam edeceksiniz. Yani bir nevi Instagram Keşfet sekmesinin algoritması ana sayfaya gelecek. Instagram Home'un ürün müdürü Julian Gutman'a göre ise yeni özelliği Keşfet sekmesi ile karıştırmamak gerek.

Instagram önerilen gönderiler

İŞTE ÖNERİLEN GÖNDERİLER İLE KEŞFET SEKMESİNİN FARKI

Julian Gutman, Instagram'ın yeni 'Önerilen Gönderiler' özelliğinin keşfet sekmesi ile aynı içeriklere sahip olmayacağını söyledi. Gutman, ''Keşfet sekmesinde daha geniş kapsamlı içerikler yer almaya devam edecek.'' diyerek Keşfet ile Önerilen Gönderiler'ın farkını bir kez daha ortaya koydu. Anlaşılan o ki Önerilen Gönderiler özelliği sadece kişilerin takip ettiği sayfalarla beslenecek.

TİKTOK'TAN MI İLHAM ALDI?

Instagram'ın yeni özelliği daha fazla reklam içerikli gönderilerin de gösterilmesi anlamına geliyor. Zira, Instagram'ın önerilen gönderileri arasında reklam içerikli gönderiler de karşımıza çıkacak. Söylentiler ise Instagram'ın bu özelliği TikTok'tan ilham alarak sunduğu yönünde.

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