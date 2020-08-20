Instagram'dan can sıkıntısını giderecek özellik!

Instagram uygulamasında bazı köklü değişiklikler yapmanın hazırlığında. Bunun ilk adımını Instagram Reels ile atan sosyal medya uygulaması şimdi ise kullanıcılarının ana sayfalarına odaklanıyor. Ana sayfada gönderilerin tamamının görüldüğünü onaylayan bir 'hepsini gördün' bildirimi sunan Instagram, şimdi ise bu bildirimi daha eğlenceli bir yenilik ile güncelliyor.

INSTAGRAM ÖNERİLEN GÖNDERİLER SUNACAK

Instagram, 'Önerilen Gönderiler' özelliğini kullanıma sunacak. The Verge'ün haberine göre Instagram, yeni özelliğiyle ana sayfada görmediğiniz bir gönderi kalmadığında, size reklam içerikli ya da zevkinize hitap eden gönderiler gösterecek. Örneğin; teknoloji ile alakalı Instagram sayfalarını takip ediyorsanız Instagram size teknoloji ile alakalı gönderiler sunacak. Böylece Instagram'da bakacağınız herhangi bir gönderi kalmadığında canınız sıkılmadan Instagram'da vakit geçirmeye devam edeceksiniz. Yani bir nevi Instagram Keşfet sekmesinin algoritması ana sayfaya gelecek. Instagram Home'un ürün müdürü Julian Gutman'a göre ise yeni özelliği Keşfet sekmesi ile karıştırmamak gerek.