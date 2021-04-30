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Instagram'dan canlı yayınları Clubhouse'a yaklaştıran sürpriz özellik!

30.04.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'ın çatı şirketi Facebook, Instagram'da canlı yayın yaparken kullanabileceğiniz yeni bir özellik sunuyor. Bu özellik ile birlikte telefonunuzun kamerasını kapatıp, Clubhouse'taki gibi sadece ses ile yayında kalmaya devam edebileceksiniz.

Instagram'dan canlı yayınları Clubhouse'a yaklaştıran sürpriz özellik!

Instagram, Facebook, Twitter ve WhatsApp derken, son zamanlarda bu dörtlünün arasına bir de Clubhouse katıldı. Özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle insanların sosyalleşemediği bir ortamda popülerleşen ses temelli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Mark Zuckerberg ve Elon Musk gibi isimlerin de katılmasıyla popülerliğini daha da artırdı. Bu ilgi, diğer sosyal medya mecralarının da dikkatinden kaçmadı. Birçok mecranın Clubhouse'a rakip bir özellik veya uygulama üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Clubhouse'tan daha fazla kullanıcı sayısına sahip olan Instagram ise kendisini Clubhouse'a bir adım daha yaklaştıran bir özelliğin duyurusunu gerçekleştirdi.

Instagram tweet

INSTAGRAM'DA CANLI YAYIN YAPMAK ARTIK DAHA FARKLI

Instagram'ın Twitter hesabından yaptığı duyuruya göre, Instagram Canlı Yayınları'nda yeni bir dönem başlıyor. Sosyal medya platformu, Instagram'da canlı yayın yaparken kullanılabilecek yeni bir özelliği kullanıcılarına sunuyor. Buna göre, artık canlı yayın yaparken kameranızı kapatabileceksiniz. Yani canlı yayın sırasında Clubhouse'ta olduğu gibi konuşmalar yapabileceksiniz. Buna ek olarak, mikrofonunuzu da kapatmanız da mümkün.

Instagram canlı yayın

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AYNI ANDA 4 KİŞİ SINIRI VAR

Instagram her ne kadar böyle küçük ama etkili bir özelliği uygulamasına eklemiş olsa da henüz Clubhouse'a rakip olmaktan oldukça uzak görünüyor. Zira uygulama, bir yayına aynı anda 4 kişinin katılmasına izin veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
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