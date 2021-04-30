Instagram'dan canlı yayınları Clubhouse'a yaklaştıran sürpriz özellik!

Instagram, Facebook, Twitter ve WhatsApp derken, son zamanlarda bu dörtlünün arasına bir de Clubhouse katıldı. Özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle insanların sosyalleşemediği bir ortamda popülerleşen ses temelli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Mark Zuckerberg ve Elon Musk gibi isimlerin de katılmasıyla popülerliğini daha da artırdı. Bu ilgi, diğer sosyal medya mecralarının da dikkatinden kaçmadı. Birçok mecranın Clubhouse'a rakip bir özellik veya uygulama üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Clubhouse'tan daha fazla kullanıcı sayısına sahip olan Instagram ise kendisini Clubhouse'a bir adım daha yaklaştıran bir özelliğin duyurusunu gerçekleştirdi.

INSTAGRAM'DA CANLI YAYIN YAPMAK ARTIK DAHA FARKLI

Instagram'ın Twitter hesabından yaptığı duyuruya göre, Instagram Canlı Yayınları'nda yeni bir dönem başlıyor. Sosyal medya platformu, Instagram'da canlı yayın yaparken kullanılabilecek yeni bir özelliği kullanıcılarına sunuyor. Buna göre, artık canlı yayın yaparken kameranızı kapatabileceksiniz. Yani canlı yayın sırasında Clubhouse'ta olduğu gibi konuşmalar yapabileceksiniz. Buna ek olarak, mikrofonunuzu da kapatmanız da mümkün.