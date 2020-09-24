Instagram'dan Instagram Reels için süre kararı!

Instagram Reels, Instagram'ın TikTok'a rakip olarak çıkardığı bir özellik. 15 saniyelik kısa videolar çekmeye olanak sağlayan yeni özellik, son zamanlarda Instagram ana sayfalarında sıklıkla görünmeye başladı. Bu da Instagram Reels'in kullanımının arttığının en büyük göstergesiydi. Instagram ise rakamlara olumlu yansıyan Reels'i geliştirip daha da iyi bir hale getirme amacında.

INSTAGRAM REELS'I GÜNCELLİYOR

Instagram, Twitter hesabı üzerinden Instagram Reels için güncelleme müjdesi verdi. Instagram yaptığı paylaşımda, TikTok rakibi özelliğinde 3 değişiklik yapacağını duyurdu. Bu değişikliklerden ilki videoların süresi hakkında. Instagram'ın kararıyla birlikte Reels videolarının süresi 15 saniyeden 30 saniyeye çıkartılacak. Bunun dışında Reels kaydı için 10 saniyelik bir zamanlayıcı eklenecek. Böylece Reels kullanıcıları videolarını tam zamanında kaydedebilecek.

A few Reels updates coming at you:



???? Create a reel up to 30 seconds

⏱ Extend the timer to 10 seconds when you’re recording

???? Trim and delete any clip pic.twitter.com/kVrCEnvC55 — Instagram (@instagram) September 23, 2020

REELS VİDEOLARINI DÜZENLEMEK KOLAYLAŞACAK

Reels'e gelecek son yenilik ise çekilen Reels videolarının düzenlenmesi hakkında olacak. Instagram'ın yaptığı paylaşıma göre sosyal medya platformu, Reels videolarını düzenlemek için kullanıcılarına daha fazla seçenek sunacak. Böylece söz konusu videolar daha kapsamlı ve daha kolay bir şekilde kırpılabilecek. Instagram Reels güncellemesinin ne zaman geleceği ise açıklanmadı. Fakat güncellemenin yakın zamanda Instagram iOS ve Instagram Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

