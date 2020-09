Instagram'dan Instagram Reels için süre kararı!

Instagram Reels, Instagram'ın TikTok'a rakip olarak çıkardığı bir özellik. 15 saniyelik kısa videolar çekmeye olanak sağlayan yeni özellik, son zamanlarda Instagram ana sayfalarında sıklıkla görünmeye başladı. Bu da Instagram Reels'in kullanımının arttığının en büyük göstergesiydi. Instagram ise rakamlara olumlu yansıyan Reels'i geliştirip daha da iyi bir hale getirme amacında.

Instagram, Twitter hesabı üzerinden Instagram Reels için güncelleme müjdesi verdi. Instagram yaptığı paylaşımda, TikTok rakibi özelliğinde 3 değişiklik yapacağını duyurdu. Bu değişikliklerden ilki videoların süresi hakkında. Instagram'ın kararıyla birlikte Reels videolarının süresi 15 saniyeden 30 saniyeye çıkartılacak. Bunun dışında Reels kaydı için 10 saniyelik bir zamanlayıcı eklenecek. Böylece Reels kullanıcıları videolarını tam zamanında kaydedebilecek.

A few Reels updates coming at you:



???? Create a reel up to 30 seconds

⏱ Extend the timer to 10 seconds when you’re recording

???? Trim and delete any clip pic.twitter.com/kVrCEnvC55