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Instagram'dan koronavirüs kararı: Sahte içerikler karantinaya alınacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.03.2020 18:25 | Son Güncelleme

Instagram koronavirüs ile ilgili yalan paylaşımlarla mücadele edebilmek için yeni önlemler aldı. Bu önlemler kapsamında Instagram kullanıcıları Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi resmi kurumlara daha kolay ulaşabilecek, asılsız haberleri ise neredeyse hiç görmeyecek. Bunun dışında Instagram'ın #EvdeKal hashtag'ine katılıp evde kalan insanlara da ufak bir sürprizi var.

Instagram'dan koronavirüs kararı: Sahte içerikler karantinaya alınacak!

Koronavirüs ile insanlığın mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Virüse karşı verdiğimiz savaşta binlerce insan hayatını kaybetti, on binlerce insan ise enfekte olmuş durumda. Gittikçe ciddileşen salgın karşısında insanlar enfekte olmamak ve başkalarının hayatını tehlikeye atmamak için kendilerini karantinaya alıp evden çıkmamaya başladı. Bu durum, insanların Instagram'da her zaman olduğundan daha fazla vakit geçirmesine sebep oldu. Hal böyle olunca, Instagram'da özellikle koronavirüs hakkında çıkan yalan yanlış bilgileri engellemekte oldukça büyük güçlük çekti. Zira sayıları oldukça fazlaydı. Bu durum karşısında agresif bir tutum sergileme kararı alan Instagram, yeni tedbirlerini ve koronavirüs salgını süresince işe yarayacak yeni özelliklerini bugün açıkladı.

SAHTE KORONAVİRÜS HABERLERİ YAYILMASIN DİYE KARANTİNAYA ALINACAK

Instagram, geliştiricileri ile birlikte bir dizi açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Instagram gönderileri artık daha sıkı kontrol edilecek. Bu kontrol mekanizması sayesinde Instagram, koronavirüs hakkında ortaya atılan sahte gönderilere daha yayılamadan müdahale edecek ve insanlar bu içeriklere ulaşamayacak. Bir nevi Instagram sahte içerikleri, uygulamanın geneline yayılmasın diye karantina altına alacak.

Instagram koronavirüs

Instagram'ın alacağı tedbirler bunlar. Fakat açıklama sadece tedbirlerden oluşmadı. Zira, açıklamada koronavirüs salgını süresince vaktini evde geçirenlere yönelik özelliklerin tanıtımı da yapıldı. Bunlardan biri de Co-Watching olarak adlandırılan bir özellik.

CO-WATCHİNG İLE STALK'LAMAK DAHA EĞLENCELİ OLACAK

Co-Watching sayesinde Instagram kullanıcıları görüntü görüşme sırasında aynı anda Instagram'da dolaşabilecek. Böylece bir kişiyi aynı anda stalk'layabilecek olan Instagram kişileri, evde geçirilen zamanı daha eğlenceli bir şekilde değerlendirebilecek.

Co-Watching

INSTAGRAM KENDİ YASAĞINI DELDİ

Özelliklerden ikincisi ve sonuncusu ise oldukça enteresan. Zira, geçtiğimiz günlerde Instagram koronavirüs salgınıyla alakalı tüm efekt ve filtreleri yasakladığını duyurmuştu. Nitekim bugün bu yasağı kendisi deldi ve Instagram'a koronavirüs hakkında bazı GIF'ler hazırladı. Her ne kadar Instagram kendi yasağını delmiş olsa da, hazırlanan GIF'ler sosyal mesaj taşıyan ve koronavirüse karşı korunmanın yollarını anlatan içeriklerden oluşuyor.

Instagram koronavirüs GIF

INSTAGRAM'IN YENİ ÖZELLİKLERİ NE ZAMAN GELECEK?

Instagram'ın yeni özelliklerinin uygulamaya ne zaman ekleneceği bilinmiyor. Fakat çok süreceği söylenemez. iOS için App Store'dan ve Android için Google Play Store'dan Instagram güncellemelerini bu aralar sıklıkla kontrol etmekte yarar var.

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