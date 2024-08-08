HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram'dan sonra sıra TikTok'a mı geliyor? AK Partili isim 'kapatılmalı' diyerek verdi veriştirdi: Mustafa Kemal Atatürk detayı

Instagram'dan sonra sıra TikTok'a mı geliyor? AK Partili isim 'kapatılmalı' diyerek verdi veriştirdi: Mustafa Kemal Atatürk detayı

08.08.2024 12:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerin sıcak gündemi Instagram'ın kapatılması olurken gözler bir anda TikTok'a çevrildi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Partili Hüseyin Yayman TikTok'un ulusal güvenlik meselesi olduğunu söyleyerek 'Beni gören vatandaşlar TikTok'u kapatırsan cennetin kapısını aralarsın diyor' ifadelerini kullandı. Yayman, Ulu Önder Atatürk'le ilgili paylaşımlara da tepki gösterdi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Yapılan paylaşımlar o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil. TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor" dedi.

_91289

EN FAZLA TOPLANTI YAPAN KOMİSYON

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, komisyonun çalışmalarını değerlendirdi. Yayman, komisyonun 3 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak, TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu ile Adalet Komisyonu'nun ardından en fazla toplantı yapan komisyon olduğunu belirtti. Yayman, 28'inci Yasama Dönemi içerisinde dijital ağ sağlayıcılarının komisyon toplantılarına katıldığını, arama motoru Google yetkililerini dinlediklerini ve dijital mecralarda yaşanan sorunların konuşulduğunu belirtti.

iStock-995933142

"TİKTOK'U KAPATIRSAN CENNETİN KAPISINI ARALARSIN"

Yayman, Hatay, Ankara, Adana, Mersin ve İstanbul'da karşılaştığı vatandaşların TikTok ile ilgili şikayette bulunduğunu kaydederek, "TikTok kullanmıyorum. Beni sokakta gören insanlar diyor ki, 'Bu TikTok'u kapatırsan, cennetin kapısını aralarsın.' TikTok'tan çok ciddi sayıda eleştiri var, ciddi sayıda şikayet var. TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor ve toplumda artık TikTok paylaşımları bir nefret objesine dönüşmüş durumda.

"ÖZGÜRLÜK ALANI OLARAK GÖRMÜYORUM"

Yaşını, başına almış insanların orada bir paylaşım yapmaları ve bir farkındalık oluşturmak için çok irrasyonel, absürt tavırlar içerisine girmeleri, sakil paylaşımlar yapmaları; bunları bir özgürlük alanı olarak görmüyorum. Burası tamamen insanlık değerlerinden uzaklaşmış, yerli ve milli değerler değil, topyekun evrensel değerlerden kopuş ve büyük bir yabancılaşma olarak görüyorum. Bunları kabul etmek mümkün değil.

iStock-1302552899

"YAPTIKLARINI ASLA KABUL ETMİYORUM"

Tekrar TikTok'un Türkiye temsilcilerine ve küresel ağ sağlayıcılara bir kez daha seslenmek istiyorum; TikTok'un bu yaptıklarını asla kabul etmiyorum. Bu paylaşımları asla onaylamıyorum ve muhakkak TikTok'un topluluk kuralları başta olmak üzere Türkiye'nin moral değerlerine, ahlak değerlerine, geleneklerine, ananelerine uygun bir yayın politikası içerisinde olmasını bütün toplum gibi ben de milletimiz gibi bekliyorum" dedi.

'MUSTAFA KEMAL İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARI ASLA ONAYLAMIYORUM'

Yayman, AK Parti hükümeti olarak yasaklamalar ile sansür uygulamalarına kesinlikle karşı olduklarını ancak sosyal medya platformlarının da sorumluluklarına uygun davranması gerektiğini kaydetti. Yayman, son günlerde TikTok'ta paylaşılmaya başlanan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili içeriklere de tepki göstererek, "Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili TikTok'taki paylaşımları asla onaylamıyoruz, tasvip etmiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir değer olarak içinin boşaltılması ve Mustafa Kemal figürünün trolleşmesine ve trolleştirilmesini asla onaylamıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir ve trolleşmenin bu noktaya gelmesi aslında dijital dünyanın içine girdiği krizin en önemli göstergelerinden bir tanesidir" diye konuştu.

TikTok'taki "Atatürk'e sarılma" akımı olay oldu! Tepkiler çığ gibi... TikTok'taki "Atatürk'e sarılma" akımı olay oldu! Tepkiler çığ gibi...

'TİKTOK ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR'

Yayman, TikTok'un, Türkiye'nin genel ahlak kurallarına uygun bir yayın politikası yürütmesi gerektiğini vurgulayarak, "TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Milletimize sorulsa, bir kamuoyu araştırması yapılsa, milletin yüzde 90'ı TikTok'un kapatılmasını ister. Çünkü TikTok artık kendini de aşmış durumda ve etkileşim almak için yapılan paylaşımlar o kadar sakil, o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil. TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında bizim zaten komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu BTK'nın tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor ve TikTok'un muhakkak titreyip kendine gelmesi gerekiyor" dedi.

iStock-1400358779

'DİJİTAL TELİF, MECLİS AÇILDIĞI ZAMAN GÜNDEME ALINACAK'

Komisyonunun yeni yasama döneminde Dijital Telif Yasası'na ilişkin çalışma yapacağını vurgulayan Yayman, "Yaz döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve yine bu konuyla ilgili çalışan sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm paydaşları yan yana getiren toplantı yapacağız. Ağustos ayının sonuna doğru ve dijital telif ile ilgili ev ödevimizi yapıp yeni yasama döneminde dosyamızı hazırlamış bir biçimde inşallah Meclis açıldığı zaman gündeme alacağız" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
tiktok Hüseyin Yayman
En Çok Okunan Haberler
Fiyatı 105 TL ile başladı, 15 TL'ye kadar düştü!

Fiyatı 105 TL ile başladı, 15 TL'ye kadar düştü!

1991'de evini terk etti, ailesi o günden bu yana ararken Manavgat'ta bulundu! Ailesine dönmek istemedi: 'Buranın deniz havası beni çekti, miras istemiyorum'

1991'de evini terk etti, ailesi o günden bu yana ararken Manavgat'ta bulundu! Ailesine dönmek istemedi: 'Buranın deniz havası beni çekti, miras istemiyorum'

Japonya'da 7,1'lik deprem! Tsunami...

Japonya'da 7,1'lik deprem! Tsunami...

Deprem üzerinden 18 ay geçti! Kayıp Merve'den ilk haber geldi: Mezarı tespit edildi

Deprem üzerinden 18 ay geçti! Kayıp Merve'den ilk haber geldi: Mezarı tespit edildi

TikTok'taki "Atatürk'e sarılma" akımı olay oldu! Tepkiler çığ gibi...

TikTok'taki "Atatürk'e sarılma" akımı olay oldu! Tepkiler çığ gibi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Doğada geçirdiğiniz her anı konforlu kılın! Büyük outdoor indirimi burada

Doğada geçirdiğiniz her anı konforlu kılın! Büyük outdoor indirimi burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.