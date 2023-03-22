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Instagram'dan sürpriz hamle! Dikkat çekti...

22.03.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meta çatısı altındaki sosyal medya platformu Instagram, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son olarak Instagram'dan yeni bir sürpriz hamle geldi. Buna göre Instagram, arama sonuçlarında reklamları test ediyor.

Instagram'dan sürpriz hamle! Dikkat çekti...

Instagram'dan yeni reklam hamlesi geldi. Popüler sosyal medya platformu, blogunda yayınladığı bir gönderide, arama sonuçlarında reklamları test etmeye başladıklarını söyledi. Görünüşe bakılırsa bu reklamlar Instagram'ın arama sonuçları sayfasında bir gönderiye dokunup kaydırmaya başladığınızda karşınıza çıkacak.

Gönderiye göre, bu değişiklik şimdilik sadece bir test. Ancak Instagram, yeni yerleşimi "önümüzdeki aylarda" küresel olarak başlatmayı planlıyor.

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INSTAGRAM HATIRLATICI REKLAMLARI DA DUYURDU

Instagram'ın reklamlar konusunda sunduğu bir başka yenilik de Hatırlatıcı Reklamlar (Reminder Ads) oldu. Hatırlatıcı reklamlar, reklamverenlerin yaklaşan bir etkinliği veya önemli bir tarih için anlık bildirimler göndermesine izin verecek.

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Uygun hatırlatıcıları tercih edecek kullanıcılar söz konusu etkinlik veya tarih ile ilgili Instagram'dan üç bildirim alabilecek. Bu 3 bildirim etkinlik ya da önemli tarihten 1 gün önce, 15 dakika önce ve etkinlik sırasında gönderilecek.


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